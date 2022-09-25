Военкоматы россии работают круглосуточно: на войну отправляют без подготовки

В россии продолжается мобилизация для того, чтобы их население погибало в Украине. Военкоматы там работают днями и ночами.

Такую информацию сообщили в сводке Генштаба ВСУ к вечеру 25 сентября. Круглосуточно военкоматы там работают с 22 сентября.

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Уклонистам угрожают

По информации наших военных, лицам в россии, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

Кроме того, в Севастополе, временно оккупированном Крыму, мужчинам призывного возраста вручили около одной тысячи повесток.

Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции",

– сообщает Генштаб.

Мобилизованных не готовят к войне

Также наши военные сообщили, что командование российских оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации военнослужащих не готовится к боевым действиям.

В то же время сразу направляют на доукомплектование подразделений, которые понесли потери, непосредственно на линию столкновения.

Как отметили в Генштабе, это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей.

Для российских мужчин хотят закрыть границы

Российским мужчинам скоро запретят покидать территорию россии, где объявили так называемую частичную мобилизацию. На ответный шаг кремль планирует пойти после того, как проведет фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Вероятнейшая дата введения запрета – 28 сентября. Инсценирование волеизъявления россияне планируют завершить вечером 27 сентября.

Россиянам уже начали запрещать покидать пределы своей страны. В сети появились фотографии документов, в которых мужчинам объясняют, почему им запрещен выезд.

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