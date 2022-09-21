Данилов назвал мобилизацию в россии комплексной программой утилизации граждан
21 сентября 2022 , 14:25Читати новину українською
Источник:Алексей Данилов
В россии объявили частичную мобилизацию. На это уже отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Мобилизация – это программа утилизации россиян. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Как в СНБО отреагировали на мобилизацию в россии
Данилов назвал план путина "бермудским треугольником":
Это комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – чвк "вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – "Белая лада"
– заявил секретарь СНБО.
Частичная мобилизация в россии: все, что известно
- В россии 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Соответствующий указ владимира путина уже появился на сайте кремля.
- Из-за мобилизации россияне выкупили все билеты на 21 и 22 сентября из Москвы в Стамбул. Речь идет именно о прямых рейсах без пересадок.
- Министр обороны россии сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. Он утверждает, что частичная мобилизация захватит 1% от общего мобилизационного ресурса.
- В ОП Михаил Подоляк заявил, что мобилизация у страны-оккупанта идет "по плану". Он считает, что у жизни прекрасное чувство юмора.
Путин объявил частичную мобилизацию в россии во время срочного обращения: смотрите видео