Данилов назвал мобилизацию в россии комплексной программой утилизации граждан

21 сентября 2022 , 14:25
Читати новину українською

Источник:

Алексей Данилов

В россии объявили частичную мобилизацию. На это уже отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Мобилизация – это программа утилизации россиян. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

К теме В бой идут не "старики": как будут выглядеть волны мобилизации в россии

Как в СНБО отреагировали на мобилизацию в россии

Данилов назвал план путина "бермудским треугольником":

Это комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – чвк "вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – "Белая лада"
– заявил секретарь СНБО.

Частичная мобилизация в россии: все, что известно

Путин объявил частичную мобилизацию в россии во время срочного обращения: смотрите видео

 

Автор: Софія Ковнір