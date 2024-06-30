Россия бросает на фронт мобилизованных без подготовки, – в ISW объяснили, почему

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что в России мужчин после мобилизации сразу отправляют на фронт в Украину. Оккупанты не проходят надлежащего обучения перед тем, как идти воевать.

Кроме того, эксперты отметили, что мобилизованные россияне не участвуют в учениях, а также не проходят медицинскую комиссию.

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Россиян сразу бросают на фронт после мобилизации

В отчете Института изучения войны говорится, что некоторые новые российские военнослужащие проходят недостаточную подготовку перед отправкой в Украину. Один из российских милблогеров утверждал, что новый российский персонал проходит обучение в среднем примерно 14 дней перед отправкой на передовую.

По данным оккупанта, новый российский личный состав проходит 4 – 5 дней реальной подготовки, а 14 дней охватывает время от подписания военного контракта до прибытия на фронт.

Бывший инструктор Storm-Z согласился с оценкой милблогера и пожаловался на проблемы с общей подготовкой.

Российские военные сейчас направляют все силы, независимо от их формального назначения, к более или менее подобным операциям вдоль фронта и продолжают преимущественно использовать массу пехоты и время от времени механизированные атаки для ползучего продвижения вместо того, чтобы полагаться на высокоподготовленные подразделения,

– указано в отчете.

Аналитики подчеркнули, что это решение, вероятно, снизило требования к обучению для большинства новых российских военнослужащих, которые собираются воевать в Украине. Хотя 14 дней все еще недостаточно для формирования даже ограниченного боеспособного персонала.

В то же время аналитики не исключают, что российские силы, вероятно, обеспечат свой персонал дальнейшим обучением после развертывания в Украине и, возможно, пытаются предложить лучшую подготовку для отдельных подразделений армии.

Стоит отметить, что российская армия продолжает иметь значительные потери на фронте. В Генштабе ВСУ 30 июня рассказали, что оккупанты за минувшие сутки потеряли 1 140 солдат, а общее количество потерь достигло 542 700 человек.