В российской госдуме рассказали, из каких регионов будут наиболее активно мобилизовывать людей

21 сентября в россии объявили о проведении частичной мобилизации. В госдуме рассказали, из каких регионов наиболее активно будут забирать людей в армию.

Всего планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов. Подробности нововведения сообщил глава комитета госдумы по обороне россии андрей картаполов, пишут росСМИ.

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Из каких регионов наиболее активно будут мобилизовывать людей

По словам картаполова, основная часть призывников будет из центральных и западных регионов россии исходя из их мобилизационного ресурса.

Также он отметил, что "каждый субъект получает разнарядку по своим возможностям".

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