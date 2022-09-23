россияне уже совершили ошибку, которую нельзя исправить, но еще не поняли это

300 тысяч. Какое же оно прогнозируемое – пункт с количеством мобилизованных вроде бы засекретили, но героическая российская пресса вбрасывает, что, мол, речь может идти о чуть ли не одном миллионе мобилизованных. Да хоть двух.

"Картонная" армия

Не сомневаюсь, что россияне без проблем на бумаге наберут несколько сотен тысяч мобилизованных, раздадут им советские автоматы, форму и отправят куда-то в сторону Украины. А что дальше?

Интересное россии придется окончательно забыть о "бабы еще нарожают"

HIMARSам приготовиться

Через сколько недель первые из них появятся на фронте? Какой процент из них будет вообще усилением для армии? Где они будут жить? На улице скоро зима – они будут в окопах или разлезутся по домам? На чем они приедут и на чем будут передвигаться? Чем будут воевать?

Пока вижу большую логистическую проблему для россиян. Если Украине будут давать много артиллерии и еще больше ракет, то только успевай отрабатывать по целям.

К теме После обращения путина россияне принялись штурмовать совсем не военкоматы

Да, это затянет войну. У нас будут потери. Но это тот случай, когда твой соперник сделал неправильный шаг, но еще не понял этого.

Актуальное – как проходит мобилизация в россии: смотрите видео