Число беглецов от мобилизации может превышать все силы россии в начале войны, – разведка
Источник:Минобороны Британии
После того, как в россии объявили проведение частичной мобилизации, среди местных жителей появилось много уклонистов. Их количество очень большое.
Через семь дней после того, как президент владимир путин объявил о частичной мобилизации, произошел значительный отток россиян, стремившихся избежать призыва. Об этом сообщают британские разведчики.
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Россияне бегут от мобилизации
Точные цифры уклоняющихся неизвестны. Они, вероятно, превышают количество общих сил вторжения, которые россия направила в феврале 2022 года.
В разведке отметили, что среди тех, кто пытается уехать из россии, большая часть обеспеченных и хорошо образованных людей.
От мобилизации из россии убегают лучшие "мозги"
В британской разведке подчеркнули, что в сочетании с резервистами, которых мобилизируют внутренние экономические последствия уменьшения количества рабочих рук и ускорения "утечки мозгов", вероятно, будут становиться все более существенными.
Как россияне боятся мобилизации
- Россияне готовы платить от 21 000 до 27 000 долларов за место на частном самолете, чтобы сбежать из страны из-за частичной мобилизации.
- Также на границе с Финляндией и Казахстаном образовались километровые пробки. Россияне боятся оставаться в стране из-за мобилизации.
- Кстати, в россии хотят отдавать мобилизованным авто, которые уклонисты бросили на границе.
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