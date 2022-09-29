Число беглецов от мобилизации может превышать все силы россии в начале войны, – разведка

29 сентября 2022 , 09:04
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Источник:

Минобороны Британии

После того, как в россии объявили проведение частичной мобилизации, среди местных жителей появилось много уклонистов. Их количество очень большое.

Через семь дней после того, как президент владимир путин объявил о частичной мобилизации, произошел значительный отток россиян, стремившихся избежать призыва. Об этом сообщают британские разведчики.

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Россияне бегут от мобилизации

Точные цифры уклоняющихся неизвестны. Они, вероятно, превышают количество общих сил вторжения, которые россия направила в феврале 2022 года.

В разведке отметили, что среди тех, кто пытается уехать из россии, большая часть обеспеченных и хорошо образованных людей.

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В британской разведке подчеркнули, что в сочетании с резервистами, которых мобилизируют внутренние экономические последствия уменьшения количества рабочих рук и ускорения "утечки мозгов", вероятно, будут становиться все более существенными.

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Автор: Софія Ковнір