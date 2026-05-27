Путин оказался меж двух огней: у Кремля остался единственный выход, но очень рискованный

России становится все сложнее набирать желающих на войну. Чтобы как-то компенсировать колоссальные потери своей армии, Путин вынужден придумывать различные "поощрения" для населения. И, похоже, этого уже мало.

Российские военкоматы в последнее время усилили работу для пополнения своего войска. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали тенденции, набирающие обороты в России, и раскрыли, решится ли глава Кремля объявить мобилизацию.

Как Кремль заманивает россиян на войну?

Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что социальные бонусы загоняют на войну большое количество россиян. У большинства семей в России стали обыденными размышления о возможности пойти воевать, например, в обмен на закрытие ипотеки.

Ведь если спишут старые долги – в этом нет какого-то особого соблазна. Поэтому, подчеркнул он, должны работать новые бонусы. А с этим в России сейчас есть проблемы, что признают сами пропагандисты.

Та же Ксения Собчак опубликовала статистику по нескольким регионам, как снизили выплаты за мобилизацию от регионов: они упали в 10 раз,

– отметил Шейтельман.

И причина довольно проста – нехватка денег в России. Есть ощутимый дефицит федерального бюджета, а с местными бюджетами ситуация еще хуже.

Это, подытожил политтехнолог, уменьшит количество желающих воевать против Украины. Ведь одно дело согласиться идти на фронт за хорошую сумму, которая обеспечит на много лет, и совсем другое – за небольшие деньги. Тем более, что россияне уже четко понимают, что согласиться воевать – это идти умирать.

Рискнет ли Путин объявить мобилизацию?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что Путин попал в тупик. Ведь темпы мобилизации не позволяют полноценно компенсировать потери российской армии.

Однако российская верхушка вполне осознает, что объявление всеобщей мобилизации будет иметь плохие последствия.

Чтобы провести такую мобилизацию, нужно вступить в конфликт с российским обществом. Это очень рискованно для Путина. Все больше россиян занимает позицию против войны и не хочет идти воевать. Даже элита настроена против, потому что разочарована, что Путин провалил свой план,

– подчеркнул Маломуж.

Вероятно, Кремль продолжит проводить частичную и скрытую мобилизацию, будет набирать в армию иностранцев. Это вряд ли даст России достаточные силы, чтобы изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, что уж говорить о возможном наступлении с территории Беларуси. Ведь новомобилизованные не станут сразу эффективным ресурсом, не имея предварительного военного опыта.

Поэтому, добавил генерал армии, ситуация для Кремля усложняется. Ведь Россия не имеет бесконечных ресурсов, а потери продолжают расти. Соответственно, россияне не смогут очень долго продолжать войну.

Мобилизация – единственный ли выход для России?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что количество мобилизованных зависит от возможностей подготовки российской мобилизационной системы.

По его словам, ежегодно Россия готовит 300 тысяч мобилизованных: 150 тысяч весной и еще 150 тысяч осенью – речь идет прежде всего о срочниках. В промежутках между этими периодами Кремль может дополнительно подготовить примерно 300 – 400 тысяч россиян.

Сейчас России не удается выполнять поставленные задачи, поскольку Силы обороны уничтожают гораздо больше вражеских солдат, чем их набирают через системы рекрутинга.

Даже определенная финансовая подушка не спасает рекрутинг – все меньше и меньше россиян пытается идти за этими копейками в армию,

– заявил Свитан.

Единственное, как Россия может пополнить потери, и просто удержать баланс в 700 тысяч военных, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины, – объявить принудительную мобилизацию.

По его мнению, вероятнее всего, Кремль может готовиться к полной остановке финансового рекрутинга, потому что российская экономика "трещит по швам" благодаря ударам Сил обороны.

Поэтому у России останется единственный механизм – мобилизовать первой волной 300 – 400 тысяч человек. И это необязательно может произойти аж после выборов в Госдуму, но и даже в начале лета. Ведь Кремль все же готовится к летней военной кампании.

Что известно о потерях России?

Ежесуточно Силы обороны уничтожают около тысячи российских военных. Общие потери армии России с начала полномасштабного вторжения приближаются к 1 миллиону 400 тысяч.

25 мая украинские защитники уничтожили ключевой объект вражеской инфраструктуры на территории временно оккупированной Луганской области. Воздушные силы ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по пункту управления и связи вражеских войск.

Также Силы обороны атаковали полигон спецбатальона Росгвардии "Ахмат" на территории Курской области. Потери противника насчитывают десятки захватчиков.