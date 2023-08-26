Кремлевские власти планируют отправить на войну еще 450 тысяч человек, – Буданов

Несмотря на лживые заявления российских пропагандистов, мобилизация на территории страны-агрессора не прекращалась. Более того, Путин планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Оккупанты планируют дополнительно мобилизовать еще почти полмиллиона россиян.

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В России продолжается скрытая мобилизация

Буданов подчеркнул, что мобилизация в России ни разу не прекращалась. То, что прошлой осенью враг призвал около 350 тысяч человек, не означает, что она остановилась.

Призыв идет каждый месяц. Это "скрытая мобилизация".

Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч,

– заявил глава ГУР.

Соответствующее намерение страны-террориста свидетельствует о реальном масштабе потерь среди личного состава на войне против нашего государства, который агрессор пытается скрыть.

"Именно это само по себе наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, скудны? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", – подытожил Буданов.

Кстати говоря Более 260 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 26 августа

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