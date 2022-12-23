Кремль запретил подконтрольным медиа писать о мобилизации, – СМИ

Мобилизация в России стала очень сенситивной темой. Оно и неудивительно, ведь многих жителей страны этот вопрос затронул. Если не напрямую, то вскользь.

Поэтому в Кремле решили дать очередное указание по поводу вопроса мобилизации Следовательно, его подконтрольным медиа вообще запрещено озвучивать. Даже если на эту тему говорили то ли члены госдумы, то ли совета федераций.

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Писать о мобилизации запрещено

Как отмечают росСМИ, ссылаясь на два источника в прокремлевских изданиях, соответствующее распоряжение поступило из самой администрации президента. Его разослали журналистам перед Новым годом.

С чем связано это указание

В Moscow Times отметили, что соответствующее решение в Кремле было принято не просто так. Это произошло на фоне информации о второй волне мобилизации. Напомним, что в ее рамках количество военнослужащих в России планируют нарастить до 1,5 миллионов. А значит, необходимо нагрести еще 350 тысяч солдат. Отметим, что об этом заявил сам Сергей Шойгу.

Мобилизация завершилась, но нет

Напомним, что сам Путин и другие чиновники пытаются всячески отрицать тот факт, что мобилизация в России все еще продолжается. В то же время, диктатор из Кремля так и не подписал приказ о завершении кампании. Напомним, что ранее он клеил откровенного дурака. Мол, ему необходимо посоветоваться с юристами по этому вопросу.

Сколько бы гадкий диктатор не пытался выкручиваться, но 20 декабря он подписал новое распоряжение. Оно предполагает создание группы по координации мобилизации. В его состав вошли как члены совета федерации, так и госдумы, а также так называемые военные корреспонденты.

Энтузиазма Путина в разведке не разделяют

В разведке Великобритании заметили, что не поймут, как России удастся найти новых новобранцев. Ведь набрать еще 350 тысяч солдат в нынешних условиях будет очень сложно.

По данным разведки, попытка увеличить численность войска свидетельствует о стремлении России готовиться к длительной войне. Заметим, что об этом на днях намекал и сам Путин. К слову, он даже впервые назвал войну войной, за что на него уже подали жалобу.