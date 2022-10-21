У россиян не хватает танков, – обозреватель о проблемах в армии врага на "учениях" в Беларуси
Россияне отправили мобилизованных на обучение в Беларусь, ведь не могут обеспечить их не только техникой, но даже казармами или бараками на территории России. Российские мобилизованные – это этакие маршевые батальоны.
Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский рассказал о "прекращении" мобилизации в России.
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У россиян не хватает техники
Коваленко отметил, что 300 тысяч мобилизованных, которых анонсировала Россия – это 375 БТГ. Для полноценной комплектации БТГ необходима техника. В частности, одна БТГ требует минимум 10 танков. Поэтому около 4 тысяч танков необходимо такому количеству групп. Кроме того, они должны иметь минимум по 33 ББМ, а это уже более 12 тысяч видов такой техники. А еще необходимы БТР, БМП, ЗРК, РСЗО и т.д.
Такого количества у них нет, они не могут полностью укомплектовать свои частично мобилизованные группировки. В них деградировала система мобилизации. К 2014 году они могли обеспечить более или менее мобилизацию 60 тысяч – 65 тысяч личного состава. Сейчас они не могут обеспечить даже 30 тысяч – это фактически 2 армейских корпуса. Они не могут их снабдить даже казармами, полигонами. Не удивлюсь, если мы увидим их в Таджикистане,
– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Коваленко о проблемах в армии врага на "учениях" в Беларуси: смотрите видео
Маршевые батальоны
Он продолжил, что эти группы уже неполноценны. Отправленные в Беларусь 9 тысяч человек – это маршевые батальоны. В настоящее время на территории Украины сконцентрировано 16 тысяч мобилизованных. Маршевые батальоны – это, как в советских фильмах о Второй мировой войне, колонны людей с винтовками, но без танков, артиллерии, бронетехники и т.д. Мы наблюдаем это и в русской армии, "вторая армия мира" начинает сражаться, как деды.
"В современной войне, в современных условиях использование такой тактики – это нонсенс. Это военное преступление против своих же военнослужащих. Это в первую очередь некомпетентные, неквалифицированные подразделения, которые будут отвлекать на себя внимание врага, а для них это ВСУ. Их будут отправлять с линии столкновения для выполнения штурмовых задач. Они будут отвлекать на себя внимание артиллерии, чтобы та проявляла свои позиции и оказывалась под обстрелом", – подчеркнул Коваленко.
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