Будет польза для Украины и Запада: морпех США ответил, чем обернется для Кремля мобилизация

Возможная масштабная мобилизация в России после осенних выборов вызывает беспокойство среди экспертов по поводу возможного перехвата инициативы противником. Однако украинские защитники и иностранные добровольцы воспринимают такие угрозы совершенно иначе.

Бывший разведчик-снайпер Корпуса морской пехоты США, воюющий на стороне Украины, Мэтью Сэмпсон рассказал "24 Каналу" о возможных последствиях новой волны мобилизации в России. По его мнению, такой шаг Кремля не запугает украинских защитников.

Приближает ли мобилизация в России развал страны?

Мэттью Сэмпсон вспомнил свое последнее пребывание на линии фронта в начале этого года, когда обсуждал этот вопрос с украинскими командирами и бойцами. Общее настроение военных оказалось прагматичным и уверенным.

Первый ответ был таким: "замечательно, у нас будет больше целей". Так что общий настрой на передовой таков: чем больше российских мобилизованных, тем больше целей, по которым можно наносить удары. Для Украины это плюс,

– подчеркнул американский доброволец.

В то же время для самой России масштабная мобилизация станет тяжелым ударом по внутренней стабильности, ведь война затронет гораздо большее количество семей.

Это означает, что российско-украинская война затронет еще больше семей, которые ежедневно будут получать печальные известия о том, что их муж, брат, сын или другой близкий родственник отправился на фронт и уже не вернулся живым домой. И это только усилит призывы граждан России вернуть солдат домой,

– отметил Сэмпсон.

Он подчеркнул, что такая ситуация приближает Россию к потенциальному краху, аналогичному распаду СССР в 1991 году. Тогда существенным фактором стало вторжение Советского Союза в Афганистан, истощение экономики и огромные потери человеческих ресурсов и техники. По словам военного, нынешняя война создает аналогичный эффект, что в конечном итоге принесет огромную пользу Украине и ее западным партнерам.

Американский морпех предположил, какие последствия будут после введения мобилизации в России: смотрите видео

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