Колишній розвідник-снайпер корпусу морської піхоти США, який воює за Україну, Меттью Семпсон розповів 24 Каналу про можливі наслідки нової хвилі мобілізації в Росії. На його думку, такий крок Кремля не залякає українських захисників.

Чи наближає мобілізація в Росії розвал країни?

Меттью Семпсон пригадав своє останнє перебування на лінії фронту на початку цього року, коли обговорював це питання з українськими командирами та бійцями. Загальний настрій військових виявився прагматичним та впевненим.

Перша відповідь була такою: "чудово, у нас буде більше цілей". Тож загальний настрій на передовій такий: більше російських мобілізованих, більше цілей, по яких можна завдавати ударів. Для України це плюс,
– наголосив американський доброволець.

Водночас для самої Росії масштабна мобілізація стане важким ударом по внутрішній стабільності, адже війна торкнеться значно більшої кількості родин.

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Це означає, що російсько-українська війна зачепить ще більше сімей, які щодня отримуватимуть сумні звістки про те, що їхній чоловік, брат, син чи інший близький родич вирушив на фронт і не повернувся живим додому. І це лише посилюватиме заклики громадян Росії повернути солдатів додому,
– зазначив Семпсон.

Він підкреслив, що така ситуація наближає Росію до потенційного краху, аналогічного розпаду СРСР у 1991 році. Тоді суттєвим фактором стало вторгнення Радянського Союзу до Афганістану, виснаження економіки та величезні втрати людських ресурсів і техніки. За словами військового, нинішня війна створює подібний ефект, що зрештою матиме величезну користь для України та її західних партнерів.

Американський морпіх припустив, які наслідки будуть після запровадження мобілізації в Росії: дивіться відео

Повну версію інтерв'ю з ексрозвідником-снайпером корпусу морської піхоти США, який воює за Україну, Меттью Семпсоном читайте на сайті 24 Каналу.