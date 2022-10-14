А "мяса" не хватает: в Москве массово вручают повестки возле станций метро

В России продолжается проведение частичной мобилизации. Так, в Москве начали массово вручать повестки прямо на улице.

Сегодня, 14 октября, в столице России у станций метро массово раздают повестки мужчинам. Об этом пишут местные СМИ.

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В Москве вручают повестки

По словам очевидцев, сотрудники полиции опрашивают мужчин, берут их данные и вручают повестки. Часть людей ведут в свои автомобили. Возле некоторых станций метро из-за этого образовались очереди на вход.

Как в столице России вручают повестки / фото местные телеграмы-каналы

К тому же сенатор России Андрей Клишас заявил, что каждый сигнал об облавах возле метро "должен быть проверен и в случае подтверждения – действиям должностных лиц, санкционировавших такие "облавы", должна быть дана правовая оценка".

Что ж, пока они будут проверять, эти россияне уже с автоматом поедут на войну в Украину.

Как в России раздают повестки

Напомним, что в России уже начали ходить на работу и вручать повестки. Более того, военнообязанным угрожают заключением.

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