А "мяса" не хватает: в Москве массово вручают повестки возле станций метро
В России продолжается проведение частичной мобилизации. Так, в Москве начали массово вручать повестки прямо на улице.
Сегодня, 14 октября, в столице России у станций метро массово раздают повестки мужчинам. Об этом пишут местные СМИ.
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В Москве вручают повестки
По словам очевидцев, сотрудники полиции опрашивают мужчин, берут их данные и вручают повестки. Часть людей ведут в свои автомобили. Возле некоторых станций метро из-за этого образовались очереди на вход.
Как в столице России вручают повестки / фото местные телеграмы-каналы
К тому же сенатор России Андрей Клишас заявил, что каждый сигнал об облавах возле метро "должен быть проверен и в случае подтверждения – действиям должностных лиц, санкционировавших такие "облавы", должна быть дана правовая оценка".
Что ж, пока они будут проверять, эти россияне уже с автоматом поедут на войну в Украину.
Как в России раздают повестки
- В России частичная мобилизация затронула и журналистов. Работникам СМИ также активно поступают повестки.
- Также известно, что задержанным выступавшим против мобилизации на митингах в России вручили повестки в военкоматы.
- А в Бурятии повестки вручают всем: студентам, пенсионерам, людям без конечностей, многодетным родителям, людям без глаза и даже покойникам.
- Кроме того, россияне, подлежащие мобилизации, получают повестки на границе с Грузией. Они пытаются покинуть свою родину.
- Кстати, два футболиста российской Премьер-лиги получили повестки в военкомат. А российские спортивные инсайдеры несколько переквалифицировались, вместо топовых событий пишут о мобилизации.
Напомним, что в России уже начали ходить на работу и вручать повестки. Более того, военнообязанным угрожают заключением.
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