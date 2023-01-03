Общую мобилизацию в России не объявят: что будут делать власти

Россия не будет объявлять всеобщую мобилизацию. Она продолжается и без того, а объявление приведет к еще большей панике.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В Минобороны Украины заявляли, что россияне настроены воевать долго.

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Заявления Буданова и Резникова – элемент информационной войны

Яковенко отметил, что синхронные заявления Алексея Резникова и Кирилла Буданова – это элемент информационной войны. Их цель совершенно очевидна – каждые 100 граждан России, бегущих из страны – это минус 100 потенциальных солдат вражеской армии.

Это хорошая история. Что касается закрытия границ – не знаю. В принципе, это был бы логический ход со стороны путинского режима. Понятно, что первая волна частичной мобилизации не была никакой частичной, а тотальной. Однако там цифры сами за себя говорят – 320 тысяч мобилизовано, более 1 миллиона бежали за границу,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Объявление мобилизации не будет

Он продолжил, что объявления мобилизации не будет, потому что она продолжается и без того. Она будет продолжаться и дальше, потому что фронт кому-то закрывать надо, а утилизация российских военных идет безумными темпами. Объявлять мобилизацию не будут, чтобы лишний раз не пугать народ.

"Мобилизационные российские мощности рассчитаны примерно на 150 тысяч. Это то количество людей, которое могут принять российские казармы, полигоны и т.д. Вот так по 150 тысяч будут постоянно скребать с российского дна и отправлять на фронт", - подчеркнул Яковенко.

Яковенко о том, что всеобщую мобилизацию в России не объявят: смотрите видео

Путин воюет методами 20 века

По его словам, сейчас война 21 века, а Путин сражается методами середины 20 века. Это гарантированное поражение, когда с автоматом Калашникова воевать против HIMARS, против дронов и т.д. Несмотря на количество автоматов Калашникова в руках россиян, ситуация будет похожа на то, что произошло в Макеевке.

Поляжет 600 человек – значит 600, тысяча – значит тысяча, миллион соберут – значит миллион. У HIMARS взрывной мощности хватит на миллион. Вот и вся история,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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