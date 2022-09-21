Никакая мобилизация не решит всех проблем, – Яковенко о реальных ресурсах россии

Российской армии поставили просто неадекватную и нереальную задачу. Они не смогут победить Украину. А чтобы полностью удержать линию фронта, им нужно еще как минимум несколько сотен тысяч "пушечного мяса". Оккупанты не смогут столько набрать.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он ссылается на данные пропутинского полковника ходаренка, десятилетиями служившего в российских войсках. Даже тот утверждает, что для того чтобы удержать линию фронта оккупантам нужно около 600 – 700 тысяч человек.

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Частичная мобилизация не решит проблем

Сейчас оккупанты пытаются набрать еще больше "пушечного мяса" из всех возможных ресурсов. Так пригожин ездит по колониям собирать зэков. А собянин призывает местных работников из Азии воевать, чтобы получить гражданство. Кадыров предлагает губернаторам "скинуться" по 1 тысяче человек. Из этого все равно не получится набрать еще несколько сотен тысяч войск.

Даже по расчетам пророссийских военных, чтобы удержать линию фронта на 2 с чем тысячи километров, нужно где-то 600 – 700 тысяч человек. Их нет – и не будет. Никакая мобилизация эту проблему не решит,

– отметил Яковенко.

Если же россияне попытаются насильно бросить всех на фронт, то столкнутся с новыми проблемами. Это будут низкоквалифицированные "военные" из гражданской жизни, половина из которых сбежит, а другая – сдастся в плен.

Поэтому, по его мнению, ситуация в оккупантов безысходная. Однако в россии все еще есть достаточно разного вооружения, которое может наделать много беды.

Яковенко о частичной мобилизации в России: смотрите видео

Напомним, 21 сентября российский диктатор путин подписал указ о частичной мобилизации в России. На службу якобы должны отправить тех, кто находится в запасе и раньше проходил службу; имеет некоторые военно-учетные специальности и военный опыт.

Министр обороны россии шойгу уже заявлял, что они хотят забрать около 300 тысяч резервистов. Он утверждает, что мобилизация не будет касаться студентов и призывников.

Что наговорил Путин в своем циничном обращении – смотрите по ссылке.