Все рапорты будут выбрасывать, – Жданов предупредил российских контрактников об их судьбе
Российские контрактники теперь вечные военные. Единственная возможность для них вернуться домой – это гибель или ранение, поскольку никаких рапортов командование рассматривать не будет.
Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, как возле Рязани россиянин поджег себя из-за мобилизации.
Важно Нет россиянам: в Польше начали действовать дополнительные ограничения въезда
Срок контракта россиян теперь не имеет значения
Жданов обратился к российским военным-контрактникам и сообщил, что отныне срок их контракта не имеет значения. Время пребывания в зоне боевых действий сейчас зависит от решения командования.
Ваши рапорты о досрочном завершении контракта будут выбрасываться. Просьбы об отправке домой по истечении срока действия контрактов также теперь не действительны,
– отметил военный эксперт.
Он продолжил, что контрактников россии сделали "вечными" военными. Пока их не убьют или не ранят.
"Единственная дорога домой ныне для российского солдата в черном полиэтиленовом мешке или на носилках в госпиталь. Вот 2 варианта. От остальных их избавили", – подчеркнул Жданов.
Теперь все мужчины военнообязаны
Военный эксперт добавил, что путин подписал указ об уголовной ответственности о самовольном покидании зоны боевых действий, за отказ явиться в военкомат за повесткой.
То есть, фактически россию поставили на военные рельсы. Теперь каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет военнообязан с минимальным набором прав. Поверьте, сейчас дума очень быстро проголосует за то, чтобы убрать плоскостопие и сколиоз из списка болезней, освобождающих от призыва или мобилизации,
– подчеркнул он.
По словам Жданова, пассионарно настроенная часть российского общества, у которой были деньги, уже уезжает за пределы страны. Кого выпускают, кого нет. Впрочем, очень скоро объявят о полном закрытии границ россии.
Кремль удивлен истерике из-за мобилизации
Он сообщил, что кремль, в том числе песков, удивлен истерике россиян из-за мобилизации. Хотя его сын в эфире одного из оппозиционных ютуб-каналов пранкера, представившегося военным комиссаром, сказал, что будет решать вопрос своей мобилизации на высшем уровне.
"Конечно, он имел в виду отца. Остальные уже готовятся к призыву", – подытожил военный эксперт.
Жданов предупредил российских контрактников об их судьбе: смотрите видео
Мобилизация в россии: последние новости
- Традиционно, россия пытается отправить на войну в Украину как можно больше представителей коренных народов и национальных меньшинств. Следовательно, больше всего протестующих наблюдается в Дагестане и других национальных республиках.
- Мобилизация, которая проходит в россии, не равна для всех граждан страны-агрессора. Так, привилегированную часть мобилизованных отправят в росгвардию, а другую часть – на встречу к украинским бойцам.
- Протесты в регионах россии из-за принудительной мобилизации на войну против Украины не изменят в корне ситуацию. Это может только скорректировать поведение кремля по этому процессу.