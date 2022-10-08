Планы изначально были провальными: почему мобилизация стала неожиданностью даже для Путина

Российская армия была не готова к мобилизации населения. Путин в феврале планировал не войну, а "полицейскую операцию" малыми силами, поэтому план по мобилизации был провальным с самого начала.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее он рассказал о том, что российские военные, чудом выжившие в Украине – это горючее для гражданской войны.

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В России проблемы с логистикой

Яковенко отметил, что по официальным данным в России в настоящее время мобилизовано 220 тысяч человек. В то время как сбежали из страны от мобилизации более 700 тысяч человек. То есть имеем соотношение 1:4. Учитывая это, понятны успехи сейчас и в перспективе. Все упирается в логистику.

Возможно, на складах есть форма, есть вооружение, но главная проблема в том, что российская армия не была готова к мобилизации,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Путин планировал не войну, а "полицейскую операцию"

Он продолжил, что Путин планировал не войну, а нечто похожее на "полицейскую операцию". Он был в плену иллюзий, что Украины нет, власти нет, украинцев нет, и они единый с Россией народ, который встретит их с цветами. Есть кадровые военные, которые спокойно зайдут по нескольким направлениям в Украину в количестве 120 – 150 тысяч человек.

"Совершенно идиотский план зайти в крупнейшую страну Европы по 9 направлениям связан с иллюзиями. Здесь выяснилось, что у Украины откуда-то взялась армия, украинский народ не считает себя единым с российским", – подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил, что в Украину сразу же вошли дееспособные части. Теперь, когда кремлевский пропагандист спрашивает: "Где наша армия?", можно отвечать, что она лежит в украинском черноземе или в плену.

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Пришлось объявлять мобилизацию

По словам Яковенко, учитывая это, пришлось объявлять мобилизацию. К ней русская армия была не готова вообще. Она не знала, как это делается. Сейчас эти вопросы переводят на губернаторов, на людей, не военных и не занимающихся мобилизацией.

Платить за мобилизацию вынуждают граждан. Говорят, чтобы сами себе покупали бронежилеты, шлемы и т.д. Это не готовность. Демонстрация того, что путинская Россия оказалась не готова к такому повороту, как необходимость начинать войну,

– подытожил он.

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