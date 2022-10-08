Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше він розповів про те, що російські військові, які дивом вижили в Україні – це пальне для громадянської війни.

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У Росії проблеми з логістикою

Яковенко зазначив, що за офіційними даними в Росії нині мобілізовано 220 тисяч осіб. Тоді як утекли з країни від мобілізації понад 700 тисяч людей. Тобто маємо співвідношення 1:4. Зважаючи на це зрозумілі успіхи нині й у перспективі. Усе впирається в логістику.

Можливо, на складах є форма, є озброєння, але головна проблема в тому, що російська армія не була готова до мобілізації,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Путін планував не війну, а "поліцейську операцію"

Він продовжив, що Путін планував не війну, а щось схоже на "поліцейську операцію". Він був у полоні ілюзій, що України немає, влади немає, українців немає, і вони єдиний з Росією народ, котрий зустріне їх з квітами. Є кадрові військові, які спокійно зайдуть з кількох напрямків в Україну у кількості 120 – 150 тисяч осіб.

"Абсолютно ідіотський план зайти в найбільшу країну Європи з 9 напрямків пов'язаний з ілюзіями. Тут з'ясувалось, що в України звідкись узялась армія, український народ не вважає себе єдиним з російським", – наголосив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав, що в Україну одразу ж зайшли дієздатні частини. Тепер, коли кремлівський пропагандист запитує: "Де ж наша армія?", можна відповідати, що вона лежить в українському чорноземі або в полоні.

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Довелось оголошувати мобілізацію

За словами Яковенка, зважаючи на це, довелось оголошувати мобілізацію. До неї російська армія була не готова взагалі. Вона не знала, як це робиться. Нині ці питання перекладають на губернаторів, на людей, які не військові й не мають займатись мобілізацією.

Платити за мобілізацію змушують громадян. Кажуть, аби самі собі купували бронежилети, шоломи тощо. Це не готовність. Демонстрація того, що путінська Росія виявилась не готовою до такого повороту, як необхідність починати війну,

– підсумував він.

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