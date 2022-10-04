У нас впереди еще много слез и пролитой крови, – Кривонос о последнем заявлении Шойгу
Министр обороны России Шойгу сообщил, что там было мобилизовано 200 тысяч человек. Этими силами россияне будут пытаться пойти в наступление, но наша задача быть готовыми к этому и не недооценивать врага.
Такое мнение 24 каналу озвучил генерал-майор запаса, первый заместитель командующего ССО в 2016 – 2019 годах Сергей Кривонос. Ранее руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как проходит мобилизация на оккупированных территориях и что делать украинцам.
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Нельзя недооценивать врага
Кривонос отметил, что нельзя "закидать шапками" врага и говорить, что мы уже сломали позвоночник русской армии и победили в этой войне. Впереди еще очень много тяжелых дней и ночей, много слез, много крови еще будет пролито за нашу Независимость.
К сожалению, это так. Недооценка врага во время войны может оказывать очень негативное влияние на тех, кто это делает,
– заметил генерал-майор запаса.
Кривонос о последнем заявлении Шойгу: смотрите видео
Россияне будут пытаться идти в наступление
Первый заместитель командующего ССО в 2016 – 2019 годах продолжил, что независимо от количества россиян, это те силы, которыми они будут пытаться пойти в наступление. Нам нужно будет их останавливать артиллерией, стрелковым оружием.
"Со временем эти обученные, но, возможно, недовольные люди, смогут подготовить других, кто будет стрелять в направлении украинских войск и убивать украинцев. Поэтому не нужно их недооценивать, а готовиться к худшим вариантам", – подчеркнул он.
Генерал-майор запаса добавил, что независимо от того, что делают россияне и сколько их будет, наша задача:
- подготовить людей, которые будут уметь воевать и уверенно вести себя в бою;
- подготовить нашу экономику;
- подготовить наши территории в плане инженерного оборудования.
Сколько бы россиян ни было, наша задача их убивать,
– подытожил Кривонос.
Мобилизация в России: последние новости
- Россия пытается принудительно мобилизовать на войну против Украины больше своих граждан, но последние умирать на чужой земле не очень хотят, поэтому пытаются бежать за границу. Чтобы предотвратить миграцию, оккупанты разворачивают мобильные призывные пункты.
- Есть признаки, что Беларусь готовится к приезду российских "мобиков". Речь идет о том, что белорусские военные будут учить новомобилизованных перед отправкой на войну в Украину.
- Призванные в российскую армию в рамках мобилизации уже прибыли во временно оккупированный Мелитополь. В общем, там происходят стандартные передвижения захватчиков.