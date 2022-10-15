"Проект не сработал": почему Путин хочет завершить мобилизацию в России

15 октября 2022 , 15:45
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что вскоре частичная мобилизация может завершиться, поскольку уже через две недели смогут набрать необходимое количество "чмобиков". Однако, похоже, этот проект просто не сработал и не оправдал себя.

Мобилизация не оправдала надежд Путина

У этой мобилизации оказалось больше минусов, чем плюсов. Об этом 24 каналау рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что Путин, вероятно, изначально не верил в то, что сможет изменить ситуацию на фронте с помощью мобилизованных.

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Так, по мнению Галлямова, мобилизация для Путина действительно была механизмом, с помощью которого он демонстрировал Украине и Западу свою готовность к эскалации. Российский президент думал, что так все поймут, что он готов повышать ставки, и поэтому не будут исключать вероятности каких-либо его действий, в том числе и нанесения ядерного удара. Он надеялся, что удастся сесть за стол переговоров.

Однако замысел не удался. Украинцы и Запад не были поражены и не испугались армии "чмобиков". К тому же, объявление мобилизации Путиным нашло очень простой ответ – США и европейские страны объявили об увеличении поставок вооружения Украине.

Продолжать невыгодно

Между тем, в самой России процесс мобилизации лишь усугубляет внутреннюю ситуацию.

"Вы же видите, как это происходит в России, людей просто на улицах хватают. Раньше они делали это в Луганске и Донецке, теперь делают то же в Москве и в Питере. А это создает ту же революционную ситуацию", – пояснил Галлямов.

Следовательно, как считает политолог, за неполный месяц с начала мобилизации Путин понял, что это убыточный проект. В военном смысле никакой пользы от мобилизованных нет, зато их содержание требует огромных ресурсов, а общая ситуация порождает протестные настроения.

Поэтому я думаю, он просто решил закрыть этот проект, будет как-то по-другому пытаться воевать,
– подытожил Галлямов.

Аббас Галлямов прокомментировал результаты мобилизации в России: смотрите видео

Что именно сказал Путин о мобилизации

  • На пресс-конференции в Астане Путин пытался оправдать мобилизацию в России. Он объяснял своим гражданам, что линия фронта в Украине достигает более 1 000 километров, а потому одними контрактниками "второй армии мира" держать ее трудно.
  • По словам Путина, с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября набрали уже 222 тысяч человек из запланированных 300 тысяч. К тому же 15 тысяч "чмобиков" уже выполняют боевые задания.
  • Следовательно, как сказал российский диктатор, через 2 недели мобилизацию можно будет заканчивать, потому что к тому времени наберут необходимое количество человек.
Автор: Софія Гусєва