Бунт набирает обороты: военный эксперт спрогнозировал большие проблемы Путина

Российская мобилизация не гнушается никакими категориями призывников. Ряды армии-террористки пополняются бандитскими группировками, которые могут использовать полученное оружие против собственного правительства.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. К весне он прогнозирует оживление мятежных настроений и действий в России.

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По словам Мусиенко, Владимир Путин часто пользуется историческими аналогиями, использует в речах, однако либо сознательно закрывает глаза на ошибки русских царей, которые приводили к краху, либо просто их не знает.

Почувствовали силу

Военный эксперт подчеркнул, что Путин вооружает всех террористов и бандформирования, поэтому они начинают ощущать силу. Вагнеровцы и террористическая группировка "Русич" понимают, что могут легко использовать свой потенциал. Противодействовать им никто не может, потому что они являются частью российских военных сил.

Русичи и вагнеровцы в первую очередь в России начнут провокации, как это было сначала на оккупированных территориях,

– прокомментировал Мусиенко.

По его мнению, командиры таких группировок начнут брать под свое крыло обиженных мобилизованных, которым не дали форму, оружие или сухпайки. В бандформировании фактически появится тот пролетариат, который может создать революционные явления.

Бунты среди вагнеровцев и русичей: смотреть видео

Бунты в России

Далее Мусиенко прогнозирует начало в России того, в чем Путин всегда пытался обвинить Украину – атаманщину, анархию и хаос. Президент-террорист сам провоцирует эти явления в стране, убежден спикер.

Бунт ростет. Я думаю, что это только начало. Весной это будет иметь большие обороты,

– добавил Мусиенко.

Провокации, прежде всего, угрожают России, а не НАТО или странам Балтии, убежден эксперт. Однако, акцентирует он, следует не преуменьшать угрозы деструктивной и диверсионной деятельности России повсюду, где работают ее спецслужбы. Провокации, по его словам, это характерная тактика России.

Провокации российских спецслужб: