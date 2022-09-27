И трусы, и форма: в россии "мобикам" выдали список вещей, которые они должны купить самостоятельно

Частичная мобилизация в россии идет полным ходом. Правда, обеспечивать себя призванные в армию должны самостоятельно. Более того, даже форму должны купить, чтобы было их в чем потом в пакет класть.

Если же серьезно, то частичная мобилизация продемонстрировала также, насколько обеспечено российское войско. Поскольку те, кто уже получил повестки, должны самостоятельно обеспечить себя самым необходимым, то дела действительно обстоят плохо.

Читайте также В летней форме и без еды: как путин будет отправлять на фронт десятки тысяч мобилизованных россиян

10 пар носков и 2 пары трусов

В сети появился список с тем, что должен приобрести мобилизованный россиянин. Мы все пункты списка не назовем, но пройдемся по самому интересному. Прежде всего, начнем с названия документа: "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку". В нем оккупант должен иметь с собой:

Два рюкзака на 60 и 20 литров;

Спальный мешок;

Камуфляжный костюм;

Ботинки;

Термобелье;

10 пар носков;

2 пары трусов;

Новый телефон, без указанных в нем контактов;

Продуктовый набор на день;

Шлепанцы.



Что нужно иметь мобилизованному для "командировки" / Фото с телеграма СтратКом ВСУ

Броники иметь желательно, но не обязательно

Жирным шрифтом выделены два пункта. Речь идет о бронешлеме и бронежилете. В списке указано, что их желательно иметь с собой. Мы бы все же рекомендовали обязательно позаботиться о них. Ведь 10 пар носков могут и не понадобиться, а трусы оккупанты могут и не успеть поменять. А все потому, что защита, предоставляемая высшим военным руководством своим воинам, настолько одноразовая, что не справляется даже с пистолетами.

Этот список подтверждает предположение, которым несколько дней назад поделились в разведке Великобритании. Аналитики тогда признали, что россии будет крайне непросто материально обеспечить еще 300 тысяч военных. Напомним, что ровно столько бойцов планирует набрать враг, чтобы отправить на фронт.

Накануне мы говорили о ситуации в Белгородской области. Там прибывающие в пункты сбора тоже получают перечень того, что им нужно иметь с собой. То есть военное руководство и там требует самостоятельно обеспечивать себя материально к верной гибели. Лучше бы уже на шторы собирали деньги, результативнее было бы.

Достойно внимания – Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта: смотрите видео