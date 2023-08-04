Все идет по плану: Путин повысил призывной возраст в России и усложнил выезд за границу

Российский диктатор Владимир Путин подписал несколько документов, касающихся мобилизации, а также принял другие законы. Теперь определенным россиянам будет гораздо сложнее выезжать за пределы страны-агрессорки, а некоторых вообще не выпустят из страны.

Владимир Путин повысил верхнюю планку призывного возраста на 3 года без переходного периода. Об этом пишут СМИ государства-террориста, передает 24 Канал.

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Что ждет призывников в России

С 1 января 2024 года призывной возраст в России составит от 18 до 30 лет. То есть на срочную службу будут призывать россиян до 30 лет. По информации местных СМИ, для тех, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, сделают исключение.

Также в России предусмотрен ряд штрафов. Так, за порчу документов военного учета будут штрафовать на 5 тысяч рублей, а за уклонение от медосмотра – на 15-25 тысяч. Если человек не уведомит военкомат об смене места жительства во время призыва, то штраф будет составлять до 20 тысяч рублей. Если россиянин получит повестку и не придет в военкомат, то ему "светит" штраф в размере 30 тысяч рублей.

Какие еще законы принял диктатор

Российский тиран запретил военнообязанным гражданам выезд за границу после получения повесток. Принятый Путиным документ учитывает также раздачу повесток на работе и по месту обучения. Кроме этого, закон позволяет заключать контракты с призывниками на срок не менее чем на один год (но не раньше, чем за месяц до истечения срока службы).

Также Путин обязал некоторых людей сообщать ФСБ и СВР о своих намерениях уехать за границу. Речь идет о лицах, у которых есть доступ к секретной информации. Этот закон также вводит еще одно изменение. Теперь должностным лицам могут отказать в допуске к гостайнам, если у них или у их родственников есть счета в иностранных банках или недвижимость за рубежом.

А еще президент страны-агрессорки разрешил привлекать специализированные государственные унитарные предприятия к охране порядка во время действия военного положения или в период мобилизации. Принятый Путиным закон позволяет передавать им оружие.

Что говорят эксперты о мобилизации в России