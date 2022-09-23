Мобилизация и странные процессы в кремле: разговор с Андреем Пионтковским о крахе режима путина

Утром 21 сентября владимир путин ввел так называемую "частичную мобилизацию" в россии. Немного ранее активизировалась организация фейковых "референдумов". Все это происходит на фоне важных процессов в москве, приближающих конец российского диктатора. Крах его режима уже начался.

О мобилизации в россии, безумных решениях российского диктатора, конфликте между путиным и генералами, фейковых "референдумах" и начале конца всего режима 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Главные тезисы из разговора – читайте дальше.

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Еще неделю назад путин не думал о мобилизации в россии

Пионтковский отмечает, что своим решением о мобилизации российский диктатор решил порвать с умеренными фашистами. Теперь он вождь ультрафашистов.

Интересно, что, по мнению публициста, еще неделю назад путин не собирался проводить мобилизацию. Все сменил знаменитый саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 канал). Там его красиво опустили на землю лидеры Китая и Индии, на поддержку которых диктатор рассчитывал. Они были недовольны войной против Украины. Все дошло до того, что Путин был вынужден оправдываться.

Путин вместе с властными элитами понимал, что война уже проиграна. Поэтому долгое время пытался вынудить Киев к перемирию. Так он зафиксировал бы за собой куски временно оккупированных территорий Украины. Это можно было бы продать россиянам как победу.

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Некоторые люди путина, которых публицист называет умеренными фашистами, уже пытались установить контакты с Западом в обход российского диктатора. По мнению Пионтковского, в кремле обсуждали план, по которому путин "идет на больничку" и передает свои функции коллективному органу.

Диктатору не понравилась идея, и он решил еще больше повысить ставки – провести "референдумы" и объявить мобилизацию. Это – два самоубийственных решения, которые очень понравились ультрафашистам. В частности, гиркину, которого неожиданно пригласили на несколько провластных СМИ.

То есть путин вроде как определил линию – если я останусь с умеренными фашистами, то моя политическая карьера завершится, но, может, я сохраню жизнь где-то там в китайском буддистском монастыре. А если я с ультрафашистами, то я еще ого-го и мы еще посмотрим,

– отметил Пионтковский.

"На наших глазах начался развал режима путина"

Сейчас в россии происходят очень важные процессы, по которым видно, что началось крушение режима путина. После объявления мобилизации даже в соцсетях можно увидеть, что диктатора ненавидят все – и сторонники, и противники войны.

Очень интересно, что указ о мобилизации реализуется чрезвычайно агрессивно. Уже были случаи, когда повестки приходили людям, вообще никогда не служившим в армии и не находящимся в резерве. Пионтковский предполагает, что военкоматы специально ведут себя настолько жестко.

У меня даже создается впечатление, что, может, военкоматы, реализующие этот указ, делают это специально в такой дерзкой манере, чтобы вызвать всенародное возмущение против путина и свергнуть его,

– считает Пионтковский.

На фоне такой ситуации и военных неудач российской армии начинает нарастать напряжение между диктатором и генералами. Между ними назревает конфликт, ведь никто не собирается быть виноватым в этих провалах.

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Конечно, путин хочет обвинить во всем генералов. Однако, по разным данным, он сам вмешивается в приказы командиров через генштаб. Такая ситуация приводит к краху всего режима. Не хватает мощного военного поражения.

"Все это ведет, конечно, к полному разрыву режима. Я всегда говорил, что если будет освобожден Херсон или разрушен Крымский мост, это произведет шоковое впечатление на российский народ, и путин потеряет власть. А сейчас скажу, что любой заметный успех украинского армии, взятие, например, Лимана, уже будет концом путина", – добавил Пионтковский.

"Референдумы" сделают поражение россии еще более позорным

Пионтковский убежден, что решение провести фейковые "референдумы" – это демонстрация безысходности. Уже все понимают – россия обречена на поражение. Таким решением путин отрезает себе пути для отступления.

Особенно интересна ситуация, когда ВСУ прогонят оккупантов на линию разграничения по состоянию на 23 февраля. И путину придется как-то объяснять россиянам, как это произошло, что эти территории под контролем Украины. Хотя в россии клялись, что они там "навсегда".

Сами фейковые "референдумы" вообще не нужно воспринимать. Украинцы массово не поддерживают россиян на временно оккупированных территориях. И эти так называемые "голосования" – просто ничтожны.

Россияне обманом пытаются получить личные данные местных жителей, а в Запорожье вообще предлагают за это деньги и бытовую технику.

Сколько еще осталось путину

По мнению Пионтковского, у путина уже практически не осталось сторонников. Он даже умудрился разозлить ультрафашистское сообщество, проведя обмен пленных защитников "Азовстали" на медведчука в день, когда объявили мобилизацию. Кроме того, когда война закончится, в россию вернется весь этот плебс из тюрем, который сейчас уехал воевать.

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Публицист снова намекает на то, что путину предлагали объявить себя больным и уехать на пенсию. Впрочем, он не согласился.

Они продумали очень хороший план. Ковальчук, по-видимому, к путину неплохо относится (юрий ковальчук – российский олигарх – 24 канал). Он ему предлагал хороший вариант – тебя объявляем больным, ты летишь в Китай, а мы постепенно о чем-то договоримся,

– рассказывает Андрей Пионтковский.

Теперь многие понимают, что от путина нужно избавляться. Он раздражает и местных фашистов, и ультрафашистов, и десятки миллионов военнообязанных. У него сложная ситуация, и осталось ему немного. И вопрос только один – кто "уберет" его первым.

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