В ряды "вагнеровцев" массово набирают заключенных с ВИЧ и гепатитом С, – разведка
Источник:Главное управление разведки
Россия продолжает отправлять на войну против Украины заключенных. Новомобилизованных "записывают" в ЧВК "Вагнер". Интересно, что отправляют на фронт даже тех, у кого очень серьезные проблемы со здоровьем.
Так, в российских тюрьмах начали массово вербовать заключенных, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями. В частности, ВИЧ и гепатитом С.
Интересно Человеком из окружения Путина, который публично критиковал действия диктатора, оказался Пригожин, – WP
Браслет на руку и скорее на войну
Больных бойцов "маркируют" при помощи соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер.
В частности, "могилизацию" инфицированных уже провели в пятой колонии в поселке Металлострой Ленинградской области. Так, только из этого места лишения свободы "вагнеровцы" мобилизовали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.Обратите внимание! Остальные боевики ну очень возмущены тем, что приходится служить рядом с инфицированными. Тем временем российские медики систематически отказываются оказывать помощь "трехсотым" с гепатитом или ВИЧ.
В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, которые подтаверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнера",
– подчеркнули в ГУР.
Читайте также Оккупанты строят "линию Вагнера" на Луганщине: фото со спутника
Российских "зеков" мотивирует сам "повар Путина"
- Основателя ЧВК "Вагнера" все чаще замечают среди российских заключенных. Пригожин пытается мотивировать заключенных идти на войну против Украины.
- Кстати, прихвостень Путина уже даже не скрывает, что с фронта обратной дороги нет. Эпическое видео смотрите по ссылке в материале 24 канала.
- В общей сложности к российским захватчикам уже присоединились более 8 000 "вагнеровцев". Кстати, большинство из них бывшие "зеки".
- Также ФСБ пытались завербовать заключенных, отбывавших наказание на временно оккупированной территории Луганской области. Однако преступную схему разоблачила СБУ.