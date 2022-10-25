В ряды "вагнеровцев" массово набирают заключенных с ВИЧ и гепатитом С, – разведка

Россия продолжает отправлять на войну против Украины заключенных. Новомобилизованных "записывают" в ЧВК "Вагнер". Интересно, что отправляют на фронт даже тех, у кого очень серьезные проблемы со здоровьем.

Так, в российских тюрьмах начали массово вербовать заключенных, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями. В частности, ВИЧ и гепатитом С.

Интересно Человеком из окружения Путина, который публично критиковал действия диктатора, оказался Пригожин, – WP

Браслет на руку и скорее на войну

Больных бойцов "маркируют" при помощи соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер.

В частности, "могилизацию" инфицированных уже провели в пятой колонии в поселке Металлострой Ленинградской области. Так, только из этого места лишения свободы "вагнеровцы" мобилизовали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Остальные боевики ну очень возмущены тем, что приходится служить рядом с инфицированными. Тем временем российскиес гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, которые подтаверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнера",

– подчеркнули в ГУР.

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Российских "зеков" мотивирует сам "повар Путина"

Основателя ЧВК "Вагнера" все чаще замечают среди российских заключенных. Пригожин пытается мотивировать заключенных идти на войну против Украины.

Кстати, прихвостень Путина уже даже не скрывает, что с фронта обратной дороги нет. Эпическое видео смотрите по ссылке в материале 24 канала.

В общей сложности к российским захватчикам уже присоединились более 8 000 "вагнеровцев". Кстати, большинство из них бывшие "зеки".

Также ФСБ пытались завербовать заключенных, отбывавших наказание на временно оккупированной территории Луганской области. Однако преступную схему разоблачила СБУ.

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