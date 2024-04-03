Путин планирует пополнить армию России: кто будет основным источником для фронта
Звучат сообщения, что Путин хочет добрать еще больше личного состава в российскую армию. У него есть более-менее реальный вариант, как это сделать.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, прокомментировав информацию от минобороны России, согласно которой после теракта в "Крокусе" увеличилось количество желающих идти в армию оккупантов. Они якобы убеждены, что именно Украина организовала этот инцидент.
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Понятно, что Украина никак к этому не причастна. А какое количество россиян реально верит, что это организовал Киев – сказать сложно. Опросы в России сейчас невозможны. Уже были случаи, когда люди имели проблемы после того, как "неправильно" отвечали на вопросы от социологов.
Вероятнее всего, как и в большинстве вопросах, здесь есть 3 группы россиян. Первая – наиболее отбитые, которые смотрят Соловьева и других пропагандистов. Они верят, что за этим стоит Украина. Таких может быть от 20% – до 35%. Другая группа, которая является несколько менее многочисленной – это противники режима. Они осознают, что Украина вообще в этом не виновата.
Основная масса – около 60% россиян – люди, которым вообще все равно. Они, может, и слышали о теракте, но не занимаются никакой рефлексией и попытками разобраться. У этих людей голова опущена на землю. Они ищут средства для выживания,
– сказал Яковенко.
А верить данным минобороны России не стоит. Это одна из самых лживых организаций в стране-агрессорке.
Может ли Путин набрать еще людей в армию
Как отметил Яковенко, сейчас в России начинается весенний призыв, согласно которому в армию должны набрать около 150 тысяч срочников. Скорее всего, они и будут главным источником личного состава в оккупационную армию. Сейчас пойдет вербовка этих людей, а потом они будут соглашаться идти на фронт.
Думаю, что они смогут набрать к лету этого года около 100 тысяч и призывников, и мобилизованных. Это реальная цель, которую они могут достичь,
– считает Яковенко.
Ситуация в России: кратко
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия подтягивает резервы и планирует мобилизовать еще 300 тысяч оккупантов. Такие планы враг имеет до 1 июня.
- Также Зеленский отметил, что Россия готовит новое наступление на фронте. Оно может начаться в конце весны – начале лета 2024 года.
- В России уже опубликовали указ о весеннем призыве. Там хотят добрать на службу еще 150 тысяч россиян.