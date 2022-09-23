Недомобилизация россиян: враг пытается пополнить потери заключенными из Луганска и охранниками
Источник:Генштаб ВСУ
В россии из-за огромных потерь не хватает бойцов. Поэтому они мобилизуют даже заключенных.
Также на войну в Украину хотят забрать охранников из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Недомобилизация россиян
В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.
Кроме того, из-за частичной мобилизации оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.
Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил россии имени маршала Василевского, и их дальнейшем размещении на должности в войсках.
На базе московского общевойскового командного училища в период с 26 сентября по 24 октября российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.
Частичная мобилизация в россии: последние новости
- Глава чечни рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом по "специальной военной операции". Он заявил, что в чечни мобилизации не будет, потому что она и так якобы "перевыполнила план".
- Жительница Бурятии возмутилась, что ее мужу вручили повестку, а он отец 5 детей и никогда не служил в армии.
- Заметим, что россия планирует мобилизовать 300 тысяч резервистов. Впрочем, страна-оккупантка просто не в состоянии подготовить боеспособные формирования на протяжении нескольких месяцев.
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