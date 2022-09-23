Недомобилизация россиян: враг пытается пополнить потери заключенными из Луганска и охранниками

В россии из-за огромных потерь не хватает бойцов. Поэтому они мобилизуют даже заключенных.

Также на войну в Украину хотят забрать охранников из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Отнюдь не "частичная": с первых часов мобилизации кремль начал нарушать собственные обещания, – ISW

Недомобилизация россиян

В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

Кроме того, из-за частичной мобилизации оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил россии имени маршала Василевского, и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища в период с 26 сентября по 24 октября российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

Частичная мобилизация в россии: последние новости

Глава чечни рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом по "специальной военной операции". Он заявил, что в чечни мобилизации не будет, потому что она и так якобы "перевыполнила план".

Жительница Бурятии возмутилась, что ее мужу вручили повестку, а он отец 5 детей и никогда не служил в армии.

Заметим, что россия планирует мобилизовать 300 тысяч резервистов. Впрочем, страна-оккупантка просто не в состоянии подготовить боеспособные формирования на протяжении нескольких месяцев.

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