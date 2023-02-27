У зэков нет прав, только обязанности: Россия решает 2 проблемы, бросая их на фронт

Зарубежные разведки сообщают, что российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать мобилизацию среди россиян. Если владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще не бросил на фронт всех зэков, то их может мобилизовать минобороны России.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, россияне считают, что осужденные убийцы хорошо показывают себя на поле боя. К тому же у зэков нет никаких прав, поэтому их можно уничтожать.

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Россия бросает зэков на фронт по 2 причинам

Костенко отметил, что россияне убеждены: заключенные очень эффективно воюют против Украины, поэтому зеки имеют только обязанности идти в наступление. За ними стоят отряды, не позволяющие им отступать.

Военнослужащий ВСУ утверждает, что Россия решает 2 проблемы, бросая осужденных убийц на фронт. Первая причина – уничтожают россиян, ставших изгоями.

Они (россияне – 24 Канал) решают несколько проблем. Во-первых, утилизируют сидящих по тюрьмам людей, которых нужно кормить, которых считают изгоями в обществе, которых можно эффективно использовать и уничтожить,

– заметил народный депутат.

Как подчеркнул Роман Костенко, вторая причина – судьбой зэков никто не будет интересоваться. Поэтому, по мнению военного, если владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин еще не забрал из тюрем всех осужденных, то их может мобилизовать минобороны России.

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Путин будет продолжать мобилизацию

Роман Костенко считает, что мобилизация в России продолжится, ведь врагу нужно кем-то заменять потери. Если оккупанты перейдут к наступлению, но им это не удастся, потому что ВСУ разобьют вражеские войска, а россиянам нужно будет держать оборону. Поэтому мобилизация будет необходима России.

"Россияне будут держать оборону с имеющимися у них ресурсами. Если они будут дальше пытаться наступать и постоянно биться об украинских защитников, уничтожать своих людей, как они это делают, то им для этого нужно будет проводить мобилизацию. Но они ее постоянно проводят", – добавил военный ВСУ.

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