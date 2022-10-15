Путин сам подсказал цифры: сколько мобилизованных россиян ежедневно гибнут в Украине

Каждый 10-й российский военный на фронте сейчас мобилизован. Путин сообщил, что на войну уже отправили 16 тысяч мобилизованных россиян, а значит, ежедневно погибают более 40 мобилизованных.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснил, зачем в Беларусь свозят мобилизованных.

На тему Навезли "мобиков": в Северодонецке увеличился российский военный контингент

Путин сам озвучил цифры

Шейтельман отметил, что на днях объявили о том, что погибли тысячи российских мобилизованных. Если верить Путину, который сказал, что 16 тысяч мобилизованных уже на фронте, то учитывая примерно 160 тысяч российских военных, которые до этого находились в Украине, выходит, что 10% мобилизованных в Украине. Можно предположить, что каждый десятый ликвидированный военный – мобилизованный.

По данным Генштаба, ВСУ уничтожили 400 оккупантов 14 октября, 500 – 13 октября. То есть получается примерно 40 мобилизованных. Итак, за неделю мы уничтожаем около 300 мобилизованных. Вот реалистичная цифра, действительно за все время мобилизации, мы около тысячи уничтожили. И каждый день к этому числу прибавляется еще 40 человек. Это еще не становится очевидным, потому что в телеграм-каналах россиян сообщают, что люди исчезли,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что на некоторых уже пришли похоронки, но о некоторых военкоматы не спешат сообщать. Их нет уже несколько недель, их родственники пытаются найти их.

Путин пытается успокоить россиян

Политтехнолог продолжил: Путин сообщил о том, что 222 тысячи россиян мобилизованы. Откуда именно такое количество – неизвестно. Наверное, просто число красивое, соответствующее 2022 году. Его цель была успокоить народ в России, потому что там началась настоящая паника. Даже в больших городах люди боятся выходить на улицу, куда-то ехать, потому что их могут мобилизовать.

"Да, люди выходят без проблем в магазин, но сесть в общественный транспорт боятся из-за мобилизации. Камеры повсюду. Даже те люди, которым не пришла повестка, не знают, вдруг их тоже собираются мобилизовать. В Москве и Санкт-Петербурге вообще ловили людей возле метрополитена. Поэтому Путин пытается эту панику успокоить своим заявлением", – подчеркнул Шейтельман.

Шейтельман о том, сколько мобилизованных россиян ежедневно погибают в России: смотрите видео

Мобилизация должна была успокоить патриотов

По его словам, очевидная мобилизация действительно может прекратиться, однако скрытая продолжится. Кроме военных целей, была цель успокоить таких патриотов, как Гиркин, рвущихся в бой на диване, и таких в России примерно 10%. Однако у России не хватает баз, где размещать мобилизованных. Элементарно кроватей нет. Бросить в окопы всех не получится, а размещать надо.

Поэтому в Беларусь и идут эшелоны с русскими военными. Это пока не для того, чтобы наступать на Киев, это для того, чтобы хоть как-то их расселить. Сейчас они живут практически в свинарниках в России. Чтобы урегулировать эту ситуацию, они взяли в аренду у Лукашенко бараки белорусской армии. К тому же, я думаю, за огромные деньги. Все же эти бараки намного лучше, чем в России, потому что коррупция в Беларуси – значительно меньше,

– подчеркнул политтехнолог.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости