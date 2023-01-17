Мобилизация в России: Свитан объяснил, насколько большое войско может собрать Путин

Россия продолжает собирать солдат, чтобы отправить их на войну против Украины. Количество войск, которое россияне смогут собрать для отправки на фронт, можно легко подсчитать.

Так, российская мобилизационная система имеет конечные цифры и это около 200 тысяч человек за 2 месяца. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Свитан отметил, что это максимальное количество военных, которые может собрать страна-агрессор за этот период с минимальной подготовкой. И это без учета обеспечения этих войск техникой. То есть, Россия может подготовить пехотные части в количестве около 100 тысяч человек ежемесячно.

Мы уже видим приблизительно эту динамику. В прошлом месяце на фронт заходила примерно 1 БТГ, ближе к концу месяца – началу года – 2 БТГ ежедневно. А сейчас – 2 – 3 БТГ заходят каждый день на линию фронта в Украине. Это около 100 тысяч человек ежемесячно,

– заметил полковник запаса ВСУ.

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По мнению Свитана, россияне смогут и дальше работать в таком режиме. К тому же, им не нужно объявлять общую мобилизацию, военное положение или применять подобные механизмы, поскольку они уже работают.

Так, сейчас в России продолжается 2 линии подготовки, а именно:

продолжается набор контрактников;

так называемая частичная мобилизация, которая началась еще в сентябре и продолжается.

Кроме того, в стране-агрессоре увеличили призывной возраст с 27 до 30 лет. А также уменьшают количество "бронирований" от мобилизации, например отменили отсрочку для родителей с тремя детьми.

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Сколько захватчиков может собрать страна-агрессор

По словам военного эксперта, если Россия будет собирать ежемесячно 100 тысяч военных, то сможет к концу февраля завести на территорию нашего государства около 200 тысяч мобилизованных. А к концу весны страна-агрессор попытается бросить на фронт еще 200 тысяч россиян.

За это время мы около 100 тысяч "отминусуем", поэтому общее количество войск, которое может быть к концу весны – начало лета – это около 300 – 400 тысяч человек,

– сказал Свитан.

Он добавил, что этого количества россиян недостаточно для захвата Украины. Это количество, необходимое для выполнения задач локального плана. К примеру, захват Донецкой области, левого берега Харьковщины или Запорожья, но не больше.

Так, система российского оборонпрома не готова обеспечить такое количество войск для захвата нашего государства.

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