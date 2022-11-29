Боятся "черных мешков": в Казахстан от мобилизации сбежали более 400 тысяч россиян

Россияне массово отказываются воевать в составе оккупантов против Украины. Поэтому они убегают за границу.

Сотни тысяч россиян уже успели сбежать в Казахстан. Об этом заявили в министерстве труда страны, передает 24 канал.

Обратите внимание Сбежали от "могилизации": около 700 тысяч россиян уехали за границу, – СМИ

Сколько россиян сбежали от мобилизации в Казахстан

Как рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, с начала объявления мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян.

По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали более 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь,

– отметила Дуйсенова.

Почему россияне бегут за границу

Между Россией и Казахстаном действует соглашение, согласно которому границу стран можно пересекать по внутреннему паспорту.

21 сентября – сразу после объявления частичной мобилизации – из России уехала 261 тысяча мужчин.

В первые минуты после объявления мобилизации все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул и Ереван были распроданы. А через несколько дней ситуация с выездом россиян стала катастрофической.

Кстати, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал 24 каналу, что Путин очень боится полной мобилизации. Пока ему страшно даже говорить о том, что ее объявляют, чтобы пополнить российскую армию в обязательном порядке.

По словам Денисенко, сейчас россияне не хотят воевать, но у них есть желание победить. Впрочем, они хотят смотреть на эту войну с телевизора, а не воевать.

Достойно внимания – Кто согласен принимать бегущих от мобилизации россиян: смотрите видео