Бунты в России из-за мобилизации: в МВД назвали два обязательных последствия для агрессора

Российский диктатор Владимир Путин приоткрыл "ящик Пандоры", проведя мобилизацию. Теперь его ожидают два сложных последствия. Но когда они произойдут – это вопрос времени.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, путинский режим либо падет вследствие переворота среди властных элит, либо Россия просто-таки развалится. Один из этих вариантов точно случится.

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Последствия неизбежны

Как отмечает Смирнов, в некоторых регионах России недовольны проведением мобилизации. Однако в краткосрочной перспективе говорить о локальных конфликтах не приходится.

Есть определенный градус кипения, но он сейчас недостаточен. Уверен, что последствия будут после нашей великой победы. Это либо освобождение Херсона, Луганска или Донецка. Это будет для Путина мощным поражением,

– считает Смирнов.

Знаковая победа украинских войск, которая наложится на неудачную мобилизацию у оккупантов, может стать сигналом для россиян, что им нужен новый вожак. Это может сделать либо кто-нибудь в регионах, либо кто-то из сторонников Путина. Украина должна быть готова к таким возможным сценариям.

Смирнов убежден, что стратегически победа уже в Украине. Однако, чтобы фактически одолеть оккупантов, нужно еще много работать.

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Добавим, войска российских захватчиков несут все новые потери на фронте. Теперь вместе с кадровыми солдатами у оккупантов гибнут и "частично мобилизованные". Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, по разным оценкам, за несколько недель на фронте уже погибли от 200 до 2 тысяч российских "чмобиков".

Кроме того, украинские военные уже уничтожили более 66 280 российских оккупантов. За минувшие сутки на концерт в Кобзон отправились еще 430 захватчиков.