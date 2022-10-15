"Мобики" должны сами покупать бронежилеты: в России цены стремительно взлетели, – Великобритания

Частичная мобилизация в России все еще продолжается. В то же время прогнозы разведки и аналитиков сбываются. В частности, те, которые касались обеспечения потенциального пушечного мяса.

Так, в британской разведке заметили, что частично мобилизованные российские бойцы должны сами заботиться о собственной безопасности. Речь идет о необходимости покупать бронежилеты. И тут буквально замкнутый круг: купишь защиту – умрешь, но позже; не купишь – отправишься на тот свет почти мгновенно.

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Бронежилетов на всех хватило

Как отмечают в британской разведке, за прошедшие две недели в Украину уже перебросили контингенты резервированных "мобиков". По данным ведомства, все эти бойцы гораздо хуже обеспечены, если сравнивать с их предшественниками.

Составители отчета предполагают, что многим резервистам придется самостоятельно покупать бронежилеты. Речь идет о варианте 6В45, предназначенном для общей выдачи боевым подразделениям. Его должны получать в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник".

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Но денег нет, так что держитесь как-то там сами. Как отмечают в ведомстве, на российских интернет-магазинах за него просят 40 тысяч рублей (около 640 долларов США). В апреле за точно такой же нужно было заплатить 12 тысяч рублей (а это 190 долларов).

Отметим, что в 2020 году власти России объявили о поставках 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник". Собственно этого количества защиты было достаточно для обеспечения тех военных, которые уже находятся на фронте.

В разведке также напомнили две основные проблемы, с которыми столкнулось русское войско в Украине. Речь идет о коррупции. Здесь не стоит забывать, что к этому свою руку приложил минобороны Шойгу. А также плохая логистика. С последним россиянам щедро помогают ВСУ, уничтожая переправы и цепи поставок оружия и боекомплекта.

Поскольку о защите оккупанты теперь вынуждены позаботиться самостоятельно, то не исключено, что потери продолжат расти еще быстрее. Заметим, что только за минувшие сутки наши военные ликвидировали около 400 российских бойцов. Всего же отправить на тот свет удалось 64 700 захватчиков.

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