Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса прокомментировал то, как сейчас происходит мобилизация в России. Звучали сообщения, что враг сейчас набирает в армию около 800 человек в сутки. На самом деле цифры несколько выше. Но россиянам все равно не хватает.

Мобилизация в России: как там пробуют набрать людей?

По словам Палисы, в 2026 году в России сосредоточились именно на доукомплектовании их сил беспилотными системами. Целевой аудиторией были выпускники, слушатели и студенты профильных технических ВУЗов. При этом в первом квартале они фактически провалили эту кампанию.

Как видим, молодежь не очень желает участвовать в вооруженных силах РФ. При этом ощущается разница в укомплектовании подразделений. Они могут набрать различных маргиналов, криминальные элементы из незащищенных слоев общества. Но с набором в высокотехнологичные войска, которые сейчас решают ситуацию на поле боя, им рекрутировать значительно труднее,

– заметил Палиса.

Еще один показатель, что в России начались проблемы с мобилизацией – выплаты за подписание контракта. С начала года в среднем и федеральные, и региональные бонусы выросли на 25%. Даже такие меры не помогли им преодолеть дефицит кадров.

Из этого можно увидеть, что финансовый стимул присоединиться к армии уже не является таким ключевым, как раньше. Еще в прошлом году в российскую армию шло больше людей. Там рассчитывали, что РФ скоро победит в войне.

Прошлогодние показатели были также спровоцированы определенным информационным фоном. Тогда звучали мысли, что администрация в США поменялась, поэтому все идет к благоприятному завершению войны на условиях России. И это была огромная возможность для россиян подписать контракт, условно "заскочить в последний вагон", получить деньги и не "задвухсотиться",

– отметил Палиса.

Обратите внимание! С декабря 2025 года до апреля 2026 года потери России на войне превышали пополнение. Это влияет на возможности России вести интенсивные боевые действия. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что подтвержденные потери врага с помощью дронов составляют 156 735 человек.

Может ли Россия резко нарастить свою группировку в Украине?

Осенью 2022 года в России объявили о так называемой "частичной мобилизации", в рамках которой призвали в армию 300 тысяч личного состава. Это позволило врагу сравнительно быстро нарастить свою численность. Несмотря на это, такое решение всколыхнуло внутреннюю ситуацию в России. По разным оценкам, во время "частичной мобилизации" из России выехало от 600 до 1 миллиона человек.

Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что в России действительно упали темпы набора населения на войну. В свое время в Кремле ввели определенные "предохранители", чтобы более-менее стабилизировать ситуацию. К примеру, диктатор Путин будет иметь возможность объявлять сборы резервистов сроком на 2 месяца. Так он может получить достаточно быстро определенный ресурс, если дела на фронте пойдут совсем плохо.