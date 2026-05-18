Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса прокоментував те, як зараз відбувається мобілізація в Росії. Лунали повідомлення, що ворог зараз набирає в армію близько 800 осіб на добу. Насправді цифри дещо вищі. Але росіянам все одно не вистачає.

Мобілізація в Росії: як там пробують набрати людей?

За словами Паліси, у 2026 році в Росії зосередилися саме на доукомплектуванні їхніх сил безпілотних систем. Цільовою аудиторією були випускники, слухачі та студенти профільних технічних ВНЗ. При цьому в першому кварталі вони фактично провалили цю кампанію.

Як бачимо, молодь не дуже бажає долучатися до збройних сил РФ. При цьому відчувається різниця щодо укомплектування підрозділів. Вони можуть набрати різних маргіналів, кримінальні елементи з незахищених верств суспільства. Але з набором у високотехнологічні війська, які зараз вирішують ситуацію на полі бою, їм рекрутувати значно важче,

– зауважив Паліса.

Ще один показник, що в Росії почалися проблеми з мобілізацією – виплати за підписання контракту. З початку року в середньому і федеральні, і регіональні бонуси зросли на 25%. Навіть такі заходи не допомогли їм подолати дефіцит кадрів.

З цього можна побачити, що фінансовий стимул приєднатися до війська вже не є таким ключовим, як раніше. Ще минулого року до російської армії йшло більше людей. Там розраховували, що РФ скоро переможе у війні.

Торішні показники були також спровоковані певним інформаційним фоном. Тоді лунали думки, що адміністрація у США помінялася, тому все йде до сприятливого завершення війни на умовах Росії. І це була величезна можливість для росіян підписати контракт, умовно "заскочити в останній вагон", отримати гроші і не "задвухсотитися",

– зауважив Паліса.

Зверніть увагу! Від грудня 2025 року до квітня 2026 року втрати Росії на війні перевищували поповнення. Це впливає на можливості Росії вести інтенсивні бойові дії. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідмоив, що підтверджені втрати ворога за допомогою дронів становлять 156 735 осіб.

Чи може Росія різко наростити своє угруповання в Україні?

Восени 2022 року в Росії оголосили про так звану "часткову мобілізацію", в рамках якої призвали до війська 300 тисяч особового складу. Це дозволило ворогу порівняно швидко наростити свою чисельність. Попри це, таке рішення сколихнуло внутрішню ситуацію в Росії. За різними оцінками, під час "часткової мобілізації" з Росії виїхало від 600 до 1 мільйона людей.

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що в Росії дійсно впали темпи набору населення на війну. Свого часу у Кремлі ввели певні "запобіжники", щоб більш-менш стабілізувати ситуацію. До прикладу, диктатор Путін матиме змогу оголошувати збори резервістів терміном на 2 місяці. Так він може отримати досить швидко певний ресурс, якщо справи на фронті підуть геть погано.