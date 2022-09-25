путина повесят свои же: когда и почему это произойдет
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Пусть не вводит в заблуждение энтузиазм мобилизованных обизян. Так же, как они верили взять Киев за три дня, мобилизованные обизяны еще верят, что их не убьют, и бодрячком маршируют и поют патриотические песни.
Иллюзии "освободителей" развеет смерть
На этой вере они продержатся несколько недель, пока не попадут без учебки на передок. И пока их, как донецких мобиков, не бросят мясом на ВСУ, потому что кадровых военных нужно беречь, а их не жалко.
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А потом, когда выжившие увидят половину своего взвода в виде фарша, это настроение сменится совсем другим. И полетят на россию СМС-ки с фоточками, которых не показывают у скабеевой.
Конец путина уже написан
И тогда начнется настоящий кошмар путина, который он всячески оттягивал, до последнего отказываясь от мобилизации.
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