Не получают обещанное: в России – значительные проблемы с выплатами военным и родным погибших

На фоне частичной мобилизации в России наблюдается ряд проблем. В том числе с материальным обеспечением. Так, средства за погибших бойцов не могут получить их родные.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты испытывают серьезные проблемы как на фронте, так и в тылу. Да, родные мобилизованных россиян вряд ли смогут дождаться хоть какой-то финансовой помощи от государства.

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Денег нет, но вы держитесь

Имеющаяся в ведомстве информация свидетельствует о том, что в России наблюдаются существенные проблемы с деньгами. Их не выплачивают военнослужащим, участвующим в так называемой "специальной военной операции".

Известно, что оккупантам задерживают выплату надбавок за то, что они находятся на фронте. Более того, обещанную компенсацию за "двухсотых" не могут получить их родные. Поэтому желанная "Лада" вместо сынишки все чаще становится призрачной целью, которой не так уж просто достичь.

Частичная мобилизация не сворачивается

На днях стало известно, что мэр Москвы объявил о сворачивании частичной мобилизации в столице России. Более того, он пообещал аннулировать повестки, полученные москвичами за минувшие выходные. Но есть одно "но": решение главы городского совета не имеет никакого юридического веса. Ведь принимать его может только Путин.

И здесь в Кремле решили пролить свет на возможное завершение мобилизации. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин решения по этому поводу не принимал. Так что набор в армию продолжается.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны в каждом регионе имеет свои показатели численности мобилизованных. То есть определенный план, и его нужно выполнять. И поскольку о завершении набора пушечного мяса от Путина не поступало, то достичь этих показателей еще не удалось.

Но попытался Песков также опровергнуть информацию, которая распространяется по сети еще со дня объявления о частичной мобилизации. Речь идет о том, что Россия якобы планирует набрать лишь 300 тысяч бойцов. И ни в коем случае не больше, об этом "не может идти речь", убеждал спикер Кремля.

На самом же деле военные эксперты ранее заметили, что набрать в рамках частичной мобилизации могут в 2,5 раза больше бойцов. Такое количество обусловлено тем, что из всех "мобиков" должны выбрать 300 тысяч, которые бы действительно пошли воевать. Реальность же показывает, что на поле боя бросают всех без выбора. И материальное обеспечение военных, мягко говоря, плачевно.

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