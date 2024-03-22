Результат работы ВСУ, – офицер объяснил, зачем Россия увеличивает армию

Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил России до рекордного показателя – 2 миллиона 209 тысяч человек. Это на 300 тысяч больше оккупантов, чем было раньше. В частности, 1 миллион 300 тысяч – это военнослужащие.

Это фактически признание безвозвратных санитарных потерь захватчиков. Это 24 Каналу отметил офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Путин увеличивает армию

Тарас Березовец отметил, что увеличение количества армии более чем на 300 тысяч, которое состоялось – это прежде всего замена непоправимых санитарных потерь среди россиян. Кроме убитых, к санитарным потерям входят, в частности, тяжело раненые и пропавшие без вести.

Эти 300 тысяч, на которые Путин увеличил вооруженные силы – это и есть результат, который был достигнут украинскими Силами обороны. То количество оккупантов, которое точно было уничтожено. Россияне официально отказываются признавать эти цифры. Это признание этих безвозвратных санитарных потерь,

– подчеркнул он.

Также, согласно официальной информации оккупантов, 500 тысяч контрактников пополнили ряды вооруженных сил России. Это не означает, что это будут только боевые подразделения. Основная их часть – это логистика, те, кто обеспечивают подразделения их формирований, которые действуют на территории Украины. В частности, это пополнение тех подразделений, которые были выведены из других регионов России на временно оккупированные украинские территории.

Кроме того, министерство обороны России планирует усиливать западные регионы России из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Также Путин восстановил ликвидированные ранее Московский и Ленинградский военные округа. Вместо них ранее был сформирован так называемый Западный военный округ. Сейчас будут созданы два округа. Поэтому врагу нужно восстановить личный состав.

"Поэтому восстановление вооруженных сил России не будет означать, что они все физически окажутся в Украине. Нет, наоборот они их сейчас будут отправлять на военные объекты в западной части России", – сказал офицер ВСУ.

Также Россия объявила о планах создания дополнительных баз на Севере. Березовец добавил, что идет подготовка к так называемой войне за Арктику, о которой уже несколько лет пишут западные издания. Там огромные залежи природных ископаемых, поэтому это зона экономических интересов России. Он предположил, это может стать ареной вооруженного конфликта России и стран НАТО.

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