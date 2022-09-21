По "ладе" в каждый дом: в заявлении шойгу о 300 тысячах призывниках нашли логику

Количество ликвидированного "пушечного мяса" оккупантов растет ежедневно. На фоне колоссальных потерь сергей шойгу – министр обороны россии – объявил о призыве 300 тысяч резервистов.

Похоже, россия решила не только реализовать комплексную программу утилизации граждан, но и поддержать отечественного производителя. Какая в этом связь, объяснили Алексей Резников и Сергей Братчук.

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Россиянам доступна акция – Лада за сына

Россия скрывает потери и лжет, что потеряла в полномасштабной войне с Украиной 6 тысяч своих военных. Хотя в реальности эта цифра уже составляет 55 110 оккупантов.

Иногда, чтобы создать иллюзию "заботы", россия выплачивает родственникам ликвидированных захватчиков мизерную компенсацию. Тогда пропагандисты рассказывают "трогательные" истории по типу "отец получил деньги за сына и купил "ладу".

Если же "денег нет", родственники могут получить "аналоговнетную" ладу в кредит на выгодных условиях, при поддержке кремля.

Какая логика в частичной мобилизации

Шойгу 21 сентября заявил о частичной мобилизации. Тем временем росСМИ распространили новость, что отечественные производители планируют выпускать до 300 тысяч автомобилей в год.

Алексей Резников отметил, что это иллюстрирует ценность жизни и поддержку экономики в стране-агрессоре.

"Москвич" планирует производить 300 000 автомобилей в год. Кремль: задача принята – 300 000 резервистов будут мобилизованы. Солдаты россии умирают в войне против Украины. Их родственники получают машину как вознаграждение,

– заявил министр обороны.

Сергей Братчук также поделился скриншотом новости, в которой говорится, что "АвтоВАЗ" в 2023 году планирует произвести 300 тысяч автомобилей. Братчук подчеркнул, что теперь все стало на свои места.

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