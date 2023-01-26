Издеваются и замучивают до смерти: как проходит мобилизация на оккупированных территориях
Источник:Анна Маляр
Россияне принудительно мобилизуют людей на временно оккупированных территориях. Более того, враги издеваются над мобилизованными.
По словам заместителя министра обороны, Кремль бросает мобилизованных на передовую практически без надлежащего обеспечения и подготовки. Именно это приводит к массовым потерям.
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Что делает Россия на оккупированных территориях
Анна Маляр рассказала, что именно мобилизованные с временно оккупированных территорий наиболее подвержены пренебрежительному отношению и насилию со стороны военнослужащих-россиян.
Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти вследствие неуставных отношений между военнослужащими,
– заявила Анна Маляр.
Кроме того, через активизацию боевых действий:
- значительно увеличилось количество раненых оккупантов;
- большинство раненых умирает из-за неоказания им нужной медицинской помощи.
Мобилизация у россиян: коротко
- В Генштабе ВСУ заявили, что россияне готовят новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму. Так, до 29 января 2023 года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.
- По данным ISW, Владимир Путин пытается незаметно произвести новую мобилизацию. Российский диктатор хочет забрать на войну до 200 тысяч человек. Кроме того, Кремль готовится к затяжной войне.
- Известно, что у россиян открыты границы. Однако политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман заявил, что существуют серьезные силы, которые хотят уже сейчас ограничить выезд из России и ввести репрессии для тех, кто пытается уклониться от мобилизации.