Издеваются и замучивают до смерти: как проходит мобилизация на оккупированных территориях

26 января 2023, 11:57
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Анна Маляр

Россияне принудительно мобилизуют людей на временно оккупированных территориях. Более того, враги издеваются над мобилизованными.

По словам заместителя министра обороны, Кремль бросает мобилизованных на передовую практически без надлежащего обеспечения и подготовки. Именно это приводит к массовым потерям.

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Что делает Россия на оккупированных территориях

Анна Маляр рассказала, что именно мобилизованные с временно оккупированных территорий наиболее подвержены пренебрежительному отношению и насилию со стороны военнослужащих-россиян.

Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти вследствие неуставных отношений между военнослужащими,
– заявила Анна Маляр.

Кроме того, через активизацию боевых действий:

  • значительно увеличилось количество раненых оккупантов;
  • большинство раненых умирает из-за неоказания им нужной медицинской помощи.

Мобилизация у россиян: коротко

  • В Генштабе ВСУ заявили, что россияне готовят новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму. Так, до 29 января 2023 года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.
  • По данным ISW, Владимир Путин пытается незаметно произвести новую мобилизацию. Российский диктатор хочет забрать на войну до 200 тысяч человек. Кроме того, Кремль готовится к затяжной войне.
  • Известно, что у россиян открыты границы. Однако политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман заявил, что существуют серьезные силы, которые хотят уже сейчас ограничить выезд из России и ввести репрессии для тех, кто пытается уклониться от мобилизации.

Автор: Діана Квасневська