Издеваются и замучивают до смерти: как проходит мобилизация на оккупированных территориях

Россияне принудительно мобилизуют людей на временно оккупированных территориях. Более того, враги издеваются над мобилизованными.

По словам заместителя министра обороны, Кремль бросает мобилизованных на передовую практически без надлежащего обеспечения и подготовки. Именно это приводит к массовым потерям.

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Что делает Россия на оккупированных территориях

Анна Маляр рассказала, что именно мобилизованные с временно оккупированных территорий наиболее подвержены пренебрежительному отношению и насилию со стороны военнослужащих-россиян.

Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти вследствие неуставных отношений между военнослужащими,

– заявила Анна Маляр.

Кроме того, через активизацию боевых действий:

значительно увеличилось количество раненых оккупантов;

большинство раненых умирает из-за неоказания им нужной медицинской помощи.

Мобилизация у россиян: коротко