Стоит ли призывать мужчин от 18 до 25 лет: военный 3 ОШБр оценил мобилизацию

Каждый человек должен иметь собственное желание идти защищать свою страну от оккупантов. Для этого государство должно иметь качественную рекламную кампанию, чтобы объяснить, что бойцов оно укомплектует и сделать условия, чтобы люди хотели идти воевать.

Такое мнение 24 Каналу высказал боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр "Тунец", заметив, что Украина сможет выстоять и победить именно благодаря своим людям. Сам же он имеет личную причину для того, чтобы защищать страну.

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Стоит ли призывать мужчин от 18 до 25 лет

По словам бойца, у мужчин должны быть мотивация и желание защищать свое государство. Именно защищать, а не служить. Ведь служба, по его мнению, это рабство.

Если они (мужчины от 18 до 25 лет – 24 Канал) сами этого хотят, добровольно, то да. Это должно складываться в голове,

– подчеркнул он.

Нужна более качественная рекламная кампания от государства

"Тунец" рассказал, что комплектация в 3 ОШБр есть хорошая. Бригада запатентовала бронежилеты, такого не было ни в одной бригаде в Украине. Бойцам выдают абсолютно все от "а до я", они не закупают отдельно ничего, даже куртки.

Боец пошел защищать страну добровольно. Однако подчеркнул, что государство должно создавать все необходимые условия для того, чтобы даже немотивированные мужчины хотели идти защищать Украину. По его словам, государство делает определенные действия, проводит рекламные кампании, так же как и отдельные бригады.

"Однако считаю, что надо больше рекламы, надо мотивация. Я считаю, что надо идти в ТЦК сразу, а не до тех пор, пока оно тебя поймает. Однако также с желанием идти и защищать свое, например, родной город, своих близких", – отметил "Тунец".

Обратите внимание! Министр обороны Рустем Умеров заявил, что мобилизацию в Украине продолжат в 2025 году для обороны и выполнения военных целей. Он отметил, что Минобороны стремится "изменить парадигму", чтобы служить в армии было честью, а "не тем, что общество сейчас воспринимает: бусификация, ТЦК".

Он сказал, что, с одной стороны, каждый человек помогает стране в тылу – кто-то электрик, кто-то дальнобойщик и т.д. Однако, с другой стороны, если не будет страны, то не будет и людей.

Надо самой стране делать такую рекламу, что армия – это не только смерть и слезы. На войне всегда есть шутки, да? Всегда есть теплые отношения, то есть побратимство. Благодаря этому можно сделать большие шаги к победе,

– прокомментировал он.

Боец добавил, что на тех мужчин, которые выехали за границу можно смотреть двояко – кто-то считает, что в его семье должен быть живой человек, а кто-то просто боится.

Когда же он решил подписать добровольно контракт, его семья не понимала такого решения. Однако боец все же решил это сделать.

Ну, почему кто-то, например, должен идти, а я буду сидеть где-то в тылу. Я также хочу сделать свой вклад и защищать свою страну. К тому же мой город оккупирован, и почему я должен сидеть в тылу,

– подытожил он.