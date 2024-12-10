Мобилизация 18-летних: в Госдепе США сделали новое заявление

Если Украина снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то США и партнеры готовы предоставить необходимую экипировку и обучать новых мобилизованных. В США уже направили соответствующий сигнал Киеву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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Миллер сообщил, что США имели разговоры с представителями украинской власти, на которых обсуждали ситуацию на Востоке Украины. Так, представитель Госдепа утверждает, что позиция Белого дома заключается в том, что Киев должен самостоятельно принять решение о составе ВСУ.

Так, Миллер в очередной раз намекнул на то, что Украине следовало бы начать мобилизацию с 18 лет. Вместе с тем, он заметил, что США готовы обеспечить молодых новобранцев всей необходимой экипировкой.

Мы четко дали понять, что если они создадут дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники будем готовы оснастить и обучить эти силы,

– заявил Миллер.

В то же время в Офисе Президента не согласны с позицией США, что есть потребность в снижении мобилизационного возраста. В частности, Владимир Зеленский отмечал Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.

"Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – резко ответил Зеленский.