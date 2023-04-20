Кто в Украине может только добровольно пойти на военную службу: список лиц

В Украине мобилизации не подлежат мужчины с отсрочкой от призыва. Однако некоторые из них могут служить добровольно.

На службу могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 24 Канал подробнее расскажет, кто может проходить военную службу только добровольно.

Важно Мобилизация в Украине: кому из военнообязанных нужно немедленно встать на учет снова

Кто в Украине может служить только добровольно

Добровольно пойти на войну и служить по месту жительства могут такие категории:

лица с инвалидностью;

признаные временно непригодными по состоянию здоровья;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие больного ребенка;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые нуждаются в постоянном уходе;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Напомним, что недавно Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь они могут осуществлять оповещение и призыв граждан на военную службу в период, независимо от места их пребывания на военном учете.