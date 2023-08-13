Могут ли вручить повестку, если работник на больничном или в командировке: объяснение адвоката

В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Вручить повестки могут мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Многих интересует вопрос, могут ли вручить повестку на работе, если работник находит на больничном или в командировке. Детальнее об этом – рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Как отметил адвокат, в таком случае руководитель на предприятии обязан либо выдать повестку, либо составить соответствующий акт, либо сообщить, что лицо на больничной или в командировке.

Если работник откажется получить повестку от руководителя, последний составит соответствующий акт и сообщит об этом ТЦК.

Кравец рассказал, что если работник в отпуске, командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил. Поэтому, если работник отказался получить повестку, то составляется акт об этом.

В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копию этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное дело, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными,

– объяснил адвокат.

Кого могут мобилизовать до конца августа

К ответственности привлекаются за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки.

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе. Поэтому мобилизовать могут: