Могут ли вручить повестку, если работник на больничном или в командировке: объяснение адвоката
Источник:ТСН
В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Вручить повестки могут мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
Многих интересует вопрос, могут ли вручить повестку на работе, если работник находит на больничном или в командировке. Детальнее об этом – рассказал адвокат Ростислав Кравец.
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Как отметил адвокат, в таком случае руководитель на предприятии обязан либо выдать повестку, либо составить соответствующий акт, либо сообщить, что лицо на больничной или в командировке.
Если работник откажется получить повестку от руководителя, последний составит соответствующий акт и сообщит об этом ТЦК.
Кравец рассказал, что если работник в отпуске, командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил. Поэтому, если работник отказался получить повестку, то составляется акт об этом.
В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копию этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное дело, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными,
– объяснил адвокат.
Кого могут мобилизовать до конца августа
Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе. Поэтому мобилизовать могут:
- пригодных и ограниченно пригодных мужчин от 27 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта;
- пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе;
- мужчин от 18 до 27 лет, проходивших срочную службу или окончивших военную кафедру или высшее военное учебное заведение и проходящих службу в запасе;
- годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет независимо от прохождения срочной службы - на контракт;
- снятых и исключенных с военной службы мужчин от 18 до 27 лет, если они не совершали тяжкое преступление и не имеют оснований для отсрочки от мобилизации.