Имеют ли право представители ТЦК проверять документы: в Минюсте расставили точки над "і"

На сегодняшний день в Украине продолжается общая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет могут вручить повестку и тогда им необходимо явиться в военкомат.

Часто появляются вопросы, кто и где может проверять ваши документы и вручать повестку. Детальнее об этом – разъяснили в Минюсте.

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Имеют ли право представители ТЦК проверять документы

В ведомстве рассказали, что гражданин Украины не может подчиняться требованиям военных или силовиков. Таким образом, по просьбе любое уполномоченное лицо должно предъявить служебное удостоверение или другой документ, или копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов, и назвать основание для проверки документов.

В то же время представители военкоматов не имеют права лично проверять ваши документы. Для этого с ними в сопровождении должны находиться представители Нацполиции.

Представители ТЦК не вправе проверять документы. Проверять документы имеют право уполномоченные лица Нацполиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, ГТС и Вооруженных сил, определенные в приказе коменданта,

– отметили в Минюсте.

Часто задаваемые вопросы о повестках в Украине / Минюст

Когда мужчина в Украине может получить повестку повторно