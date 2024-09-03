Мобилизация студентов и аспирантов: можно ли выехать за границу и когда становиться на учет школьникам

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В Украине начинается учебный год, одновременно продолжается военное положение и мобилизация. Вопрос учета и отсрочек сейчас актуален для некоторых категорий соискателей образования – от школьников до аспирантов. 17-летние ребята должны стать на учет призывников, студенты – получить отсрочку на время обучения.

24 Канал собрал все, что известно об отсрочке для студентов и на учет призывников.

Учет для 17-летних

Хотя мобилизация касается в основном только тех, кому от 25 до 60 лет, стать на военный учет должны и школьники. Ребята, которым исполняется 17 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для постановки на учет. Как отмечают в командовании Сухопутных войск ВСУ, это не имеет отношения к мобилизации.

В соответствии со статьей 14 Закона “О воинской обязанности и военной службе” ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на воинский учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства,

– говорится в сообщении ВСУ.

17-летние украинцы будут получать отдельные немобилизационные повестки и должны стать на учет по месту жительства – в районном или городском ТЦК в срок, определенный в повестке. С собой они должны взять документы, перечень которых предусмотрен Минобороны.

Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет. Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются,

– говорят в Сухопутных войсках.

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Важно! Украинцы, которые проживают за рубежом и оформляют паспорт через украинские дипломатические представительства, могут одновременно стать на воинский учет. Мужчин в возрасте от 16 до 25 лет теперь будут автоматически вносить в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Согласно постановлению Кабмина № 932, украинцы в возрасте от 16 до 25 лет отныне могут стать на учет без прохождения военно-врачебной комиссии. Например, через ЦПАУ при оформлении украинского или загранпаспорта, или в дипучреждении.

В реестр призывников и военнообязанных "Оберег" в таком случае попадут следующие данные:

оцифрованное лицо;

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и место пребывания;

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, который дает право на выезд за границу (серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

сведения о гражданстве;

номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину.

ВВК нужно будет пройти лишь тем мужчинам от 18 до 25 лет, которые хотят добровольно поступить на военную службу.

Отсутствие парня до 18 лет на учете наказывается административным штрафом, который за него должны оплатить родители или опекуны. Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела. В то же время отсутствие постановки на воинский учет в 16 лет не создает препятствий для выезда за границу Украины, но только до 18 лет.

Что нужно знать о воинском учете студентов

Студенты в Украине имеют право на отсрочку. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат следующие категории:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Для поступления в учреждение высшего образования абитуриент должен предоставить военно-учетный документ. Законодательство предусматривает, что студент может стоять на учете как в ТЦК и СП по месту регистрации, так и в самом образовательном учреждении. Абитуриенты-ВПЛ должны стать на учет в ТЦК по месту пребывания в течение семи дней после оформления статуса. Там они получат актуальный военно-учетный документ.

Студентам, которые поехали за границу с временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий, и планируют зачисление на обучение, отсрочили постановку на воинский учет. В то же время в другие нормы постановления изменения не внесли, а термин "отсрочка" не расшифровывается.

В условиях правового режима военного положения зачисление на обучение в учебные заведения граждан, которые подлежат воинскому учету и находятся на временно оккупированной территории или выбыли с временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий за границу, осуществляется с отсрочкой взятия их на воинский учет и оформления военно-учетных документов в семидневный срок с даты прекращения или отмены правового режима военного положения,

– говорится в постановлении Кабмина от 9 июля 2024 года №801.

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Для тех, кто не меняет место регистрации, можно не сниматься с учета в своем ТЦК – это не является обязательным. Но студенты, которые регистрируются в общежитии, должны стать на учет в местном ТЦК. После зачисления в учреждение высшего образования студент должен взять документ о поселении у паспортиста общежития, справку о статусе студента и пойти стать на учет в местный ТЦК.

Важно! Студенты ежегодно до 1 октября должны подавать в ТЦК и СП документы о праве на отсрочку от призыва на базовую военную службу (это новый заменитель срочной службы). Хотя она не действует во время военного положения, студенты все равно должны подавать право на отсрочку. Его имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, докторанты, интерны.



В ТЦК надо подать заявление об отсрочке и справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, а также копии паспорта и военно-учетного документа.

Могут ли студенты выехать за границу

С мая 2024 года мужчины-студенты могут выезжать за границу для стажировки – в рамках программ академической мобильности. Для этого они должны соответствовать следующим условиям:

возраст – от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

стать участником академической мобильности на один семестр;

учиться на дневной форме;

получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Для выезда за границу студент должен иметь е-билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, военно-учетный документ, справку от учебного заведения о направлении за границу на обучение.

Также за границу могут выезжать:

курсанты-моряки (при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК);

студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом (при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК).

Что с военным учетом и отсрочкой для аспирантов

С 24 июня 2024 года действуют новые правила поступления в аспирантуру:

уменьшено количество мест дневной формы;

повышен проходной балл;

все места для дневных аспирантов – бюджетные, которые дают право на отсрочку;

на контракт можно поступить только на заочную форму, что не дает отсрочку.

Такие шаги сделали для того, чтобы усложнить обход мобилизации через аспирантуру. В то же время отсрочка сохраняется за контрактниками, которые поступили раньше, поскольку закон не имеет обратной силы.

Число аспирантов – мужчин старше 25 лет в возрасте выросло с 1900 в 2020 году до 19 тысяч в 2022-м, 23 тысяч в 2023-м и 91 тысячи зарегистрированных на Единый вступительный экзамен в 2024 году. Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью BBC.

У нас было 33 тысячи лицензионного объема. Мы поняли, что сейчас эти люди заполнят собой все эти 33 тысячи мест лицензионного объема, потому что... Если взять телефон и открыть телеграм, у меня там будет в ряду первых телеграм-канал, который предлагает организовать отсрочку разными способами. И аспирантура там стоит, по тем еще данным (там рынок меняется), – 6 800 долларов. Общий объем коррупционного риска составлял 255 миллионов долларов, четверть миллиарда долларов,

– рассказал министр.

Отменят ли отсрочку для студентов старше 30 лет В сентябре 2023 года нардепы Федор Вениславский и Марьяна Безуглая подали в Верховную Раду законопроект об отмене отсрочки для студентов старше 30 лет.



В тексте законопроекта В сентябре 2023 года нардепы Федор Вениславский и Марьяна Безуглая подали в Верховную Раду законопроект об отмене отсрочки для студентов старше 30 лет.В тексте законопроекта 9672 говорится о предоставлении отсрочки для соискателей образования, которые получают образование выше ранее полученного уровня и начали учиться не позднее года 30 лет, а также докторантов дневной или дуальной формы и тому подобное. Однако сейчас для студентов старше 30 лет ничего не изменилось – законопроект не пошел дальше.

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Отсрочку от мобилизации могут получить только те аспиранты, которые уже сдали вступительные экзамены и имеют зачисление на дневную форму, то есть выдан приказ о зачислении от учреждения высшего образования.

Для оформления отсрочки от мобилизации аспирант должен получить в учебном заведении справку об обучении в аспирантуре на дневной или дуальной форме, далее – подать заявку о предоставлении отсрочки в ТЦК и предоставить справку из учебного заведения. Процесс аналогичен подаче отсрочки студентами.