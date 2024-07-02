Кого из студентов могут мобилизовать уже в июле

С 1 июля в Украине изменились правила мобилизации студентов. Все они имели отсрочку от призыва в армию. Однако, новый закон от 2024 года внес коррективы в это "правило".

Студентов в Украине преимущественно не забирают в армию. Однако с 1 июля вступает в действие положение закона о мобилизации – отдельные категории мужчин, которые учатся в высших учебных заведениях, теперь могут мобилизовать.

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Мобилизация студентов в июле

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, выше ранее полученного уровня образования;

и получают уровень образования, выше ранее полученного уровня образования; докторанты и зачисленные в интернатуру;

В то же время могут быть мобилизованы в июле:

студенты, которые учатся на заочной форме;

студенты, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

студенты, которые получают любое образование по уровню, ниже уже имеющегося (например те, кто имеет высшее образование, а получают профильное среднее.

Напомним, что право на отсрочку имеют также: