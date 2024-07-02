Кого из студентов могут мобилизовать уже в июле
2 июля 2024, 09:57Читати новину українською
С 1 июля в Украине изменились правила мобилизации студентов. Все они имели отсрочку от призыва в армию. Однако, новый закон от 2024 года внес коррективы в это "правило".
Студентов в Украине преимущественно не забирают в армию. Однако с 1 июля вступает в действие положение закона о мобилизации – отдельные категории мужчин, которые учатся в высших учебных заведениях, теперь могут мобилизовать.
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Мобилизация студентов в июле
Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, выше ранее полученного уровня образования;
- докторанты и зачисленные в интернатуру;
В то же время могут быть мобилизованы в июле:
- студенты, которые учатся на заочной форме;
- студенты, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);
- студенты, которые получают любое образование по уровню, ниже уже имеющегося (например те, кто имеет высшее образование, а получают профильное среднее.
Напомним, что право на отсрочку имеют также:
- забронированные;
- лица с инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе;
- женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей в возрасте до 18 лет, при этом второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, или когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка;
- лица, постоянно ухаживают за больной женой или мужем, ребенком, родителей, родителей жены или мужа, если он или она нуждается в постоянном уходе или не может ими заниматься;
- лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы; III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО и военного положения;
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- те, кто прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу до достижения 25-летнего возраста;
- и другие.