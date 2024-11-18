"ТЦК придет домой, не волнуйтесь": военный об уклонистах и мобилизации женщин

Боец ВСУ с позывным "Тунец" не считает, что воевать должны все мужчины, ведь есть те, которые будут значительно полезнее в тылу. Однако военный обратился к уклонистам, которые отсиживаются дома.

Он посоветовал мужчинам, которые боятся выходить на улицу, ждать ТЦК дома. В эксклюзивном интервью 24 Каналу он также рассказал свое отношение к идее мобилизовать женщин, а также рассказал, на каком языке общается на войне – читайте далее в материале.

Первая часть Как оккупант сам "напросился" в плен: интервью с бойцом с позывным "Тунец"

Все ли мужчины в Украине должны воевать

Как ты считаешь, все мужчины в Украине должны воевать?

Сложный вопрос, но я не могу дать на него ответ, потому что каждый человек выполняет свою работу даже в тылу. Если всех гнать на фронт, то кто останется в тылу? Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то – сварщиком, кто-то – электриком. И что, всех этих людей отправят воевать? Я так не считаю.

Однако с другой стороны, если не будет страны, то не будет ни работы, вообще ничего.

Согласен, но не всех надо гнать. Самой стране надо делать такую рекламу армии, что армия – это не только смерть, слезы...

На войне всегда есть шутки, всегда есть побратимство. Благодаря этому можно сделать большие шаги к победе.

Мужчины 18 – 25 лет

Как ты относишься к мужчинам, которые выехали за границу?

Здесь может быть два взгляда. Кто-то считает, что в его семье должен быть живой мужчина, а кто-то просто боится. А как вы считаете, нужны ли своей матери дома здоровый и счастливый сын? Я думаю, что нужен.

Как ты думаешь, пора ли призывать мужчин 18 – 25 лет?

Если они сами этого хотят – добровольно. Это должно складываться в их голове. У них должна быть какая-то мотивация и желание служить. Прежде всего – желание защищать государство. Если говоришь, что государство тебе ничего не дало, – так сделай что-то для этого государства, чтобы оно тебе что-то дало.

Я так понимаю, в 3-й штурмовой бригаде укомплектование 100%. Видимо, желающих служить больше, чем имеете укомплектование.

Укомплектование у нас хорошее. У нас своя броня. Я не знаю ни одной бригады, которая делает такое, как наша. Она делала свои запатентованные бронежилеты. В 3-й штурмовой бригаде есть собственные бронежилеты. Выдается – все, от А до Я.

Почему я спросила об укомплектовании и мобилизации мужчин 18 – 25 лет? Потому что у многих бригад недоукомплектование: у кого-то 20%, у кого-то 40%. Поэтому нужны ли люди? Возможно, стоит привлекать молодых людей и не только добровольно, ведь мы видим, что враг продвигается большими темпами на Донбассе и не только. Нужно ли активнее привлекать мужчин и женщин к военной службе?

Государство само должно сделать такие условия, чтобы даже немотивированные люди шли в армию. Какие это должны быть условия – это уже вопрос к государству. Я пришел добровольно. У меня есть мотивация, у меня есть желание защищать эту страну.

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Если бы ты сейчас не служил, какие бы условия должно было предложить тебе государство, чтобы поощрить служить?

Уже все есть. Но люди не понимают этой рекламной кампании, и это очень странно.

Государство старается, стараются бригады – делают рекламу, присоединяйся к военному, все есть, все дадим. Но надо больше рекламы, надо мотивирование, надо понимать, если человек пойдет – это не добровольная смерть.

Я считаю, что надо сразу идти в ТЦК, а не ждать до тех пор, пока тебя поймают. Но также с желанием защищать свое, например, родной город и своих близких. Если кто-то не хочет, служить, то пусть хотя бы защитит своих родных и близких.

Некоторые ветераны и военные говорят, что очень демотивирует, когда они слышат случаи коррупции. В частности истории с руководителями МСЭК, у которых находили миллионы долларов. Когда ты слышишь эти новости, что чувствуешь?

Честно говоря, я даже не слежу за новостями. У меня есть свои задачи, которые я выполняю. Я не вижу эти новости, поэтому это меня не демотивирует.

Я не сижу 24/7, листая ленту, и не отслеживаю, что происходит в государстве. Меня волнуют ребята, меня волнует состояние подразделения.

Отношение к СОЧ

А как ты относишься к случаям СОЧ? Был публичный случай СОЧ Сергея Гнездилова, как тебе такой поступок?

Я к этому плохо отношусь. Не знаю, я не люблю СОЧ-ников, вообще.

Справка. Военный Сергей Гнездилов совершил первое публичное СОЧ – самовольное оставление части. ГБР задержало военнослужащего 9 октября.

Некоторые бригады сейчас пытаются вернуть тех, кто ушел в СОЧ. Нужно ли этих людей мотивировать возвращаться, по твоему мнению?

А вопрос, почему они покинули воинскую часть? Что не так? Сразу к Третьей штурмовой можно присоединиться и все будет хорошо.

Об участии в боевых действиях

Ты был стрелком, а сейчас командир отделения.

Да. Но, когда я был стрелком, по факту был гранатометчиком. Это моя профессия.

А что труднее – быть гранатометчиком или командиром?

Гранатометчик – это, грубо говоря, лицо, которое выполняет приказы командира, в частности командира отделения. Он уже направляет человека, в зависимости от того, какое у него специальное снаряжение, на правильную точку, чтобы нанести наибольшее поражение противнику.

То есть и здесь, и там – тяжело, гранатометчиком – физически, а командиру отделения – мозгами. Потому что надо поставить человека так, чтобы он, во-первых, выполнил задание и чтобы это было безопасно, хотя на войне не очень безопасно. Однако надо сделать так, чтобы задача была выполнена, но в то же время потери нам не нужны.

Всегда надо себя настраивать, что все будет хорошо. А так произойдет, если моральный дух в отделении будет на высшем уровне. Люди будут делать то, что ты им скажешь. А еще лучше делать вместе с ними, а не сидеть, например, позади.

То есть ты участвуешь в боевых действиях?

Да. Нас могут даже добавлять. Когда мы были в Авдеевке, то коммуницировали с соседним взводом и они нас попросили прикрыть дорогу. По дороге двигалось отделение врага, и надо его было подавить.

Соседний взвод его не видел, а мы с нашего участка, если немного отойти назад, могли его увидеть. Я просто спросил, кто может и кто хочет идти. Сразу были подняты руки, хотя нас было не очень много, и мы пошли выполнили задание и вернулись обратно. Можно сказать, что нападение было отражено.

Что, по твоему мнению, самое трудное во время работы в боевых условиях, когда россияне идут в штурм?

Главное не растеряться и делать то, что умеешь и знаешь.

Некоторые опытные военные говорят, что важно пройти первый бой, а потом стресс будет не таким высоким. Уже будешь понимать, что происходит, и в следующий раз будешь работать более слаженно. У тебя так же было?

Наверное, да. Потому что надо все равно пройти какое-то боевое крещение. Впервые всегда всем страшно. Не бывает такого, что людям совсем не страшно. Тогда это или психически нездоровый человек, или тот, что уже очень много чего видел.

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Самый страшный момент на войне

Можешь вспомнить самый страшный для тебя момент во время войны?

Наверное, когда враг забросил нам в стенку "кабачок". Это было весело. Мы работали с огнеметчиками по зданиям. Подходил враг, и сначала был маленький взрыв – сработало РПО-16 по дому. А потом нам прилетел ответный – буквально за 1 – 2 секунды.

И что было после?

Ранение ладони. Просто не понимал, что происходит. Ничего такого, но я тогда, честно говорю, немножко растерялся.

О рекламной кампании 3-й штурмовой бригады

Недавно у вас была пиар-кампания "Я люблю 3-ю штурмовую", которую довольно громко обсуждали. Все выглядело, как кадры из фильма – с красивой девушкой-фотомоделью. Но при этом было много критики относительно объективизации женщины, обвинения в сексизме.

А так ли должна выглядеть пиар-кампания по поощрению мужчин и женщин в армию? Нравится ли тебе такая реклама и ты сам принимал в ней участие?

Нет, я не участвовал в рекламе. Если кто-то не понимает, есть короткое видео на три минуты у бригады "Почему именно я люблю Третью штурмовую".

У людей настолько мало проблем в жизни, они не понимают, где находится фронт? Им нужно сейчас говорить об этой рекламе, а не о том, что, например, к тому же Покровску сейчас подходит враг?

То есть сейчас важно, что 3-я штурмовая бригада сделала такую рекламную кампанию. А никого не волнует, что сейчас происходит на фронте.

Если мы об этом говорим, значит, кампания была очень успешная?

Очень успешная. И не важно, она была хорошая или плохая. Главное – о ней говорят.

Как вступить в ряды 3-й штурмовой бригады

Какое, по твоему мнению, количество тех, кто желает вступить в ряды 3-й штурмовой растет?

Люди идут, но я не являюсь рекрутинговым центром, поэтому не могу сказать, какое количество к нам идет.

Кто эти люди – мужчины и женщины, которые служат в 3-й штурмовой бригаде? Потому что говорилось, что и в 3-й штурмовой, и в "Азове" служили преимущественно бывшие спортсмены или футбольные фанаты. Действительно ли это так?

В 3-ю штурмовую идут молодые и не очень. Если вы думаете, что там у нас все молодые, то нет. У нас есть ребята от 18 лет и мужчины, которым 40 и 40 "плюс" лет.

Это все добровольцы?

В общем, да.

Говорят, что очень сложно попасть в 3-ю штурмовую. Какие этапы нужно пройти?

Нет, нетрудно. Главное – иметь желание защищать свою страну. Потом всё расскажут и покажут. Если ты, например, сомневаешься в своих силах, есть тестовая неделя штурмовика. Приходите, заполняйте анкету и поймете, что это и нужно оно вам или нет.

Кого могут не взять? Того, кто имеет плохую физическую форму?

Физическую форму можно подогнать. Даже если у тебя есть лишний вес, его всегда можно сбросить. Это не является проблемой.

Нет такого, мол, полгода посиди на диете и потом придешь?

Нет, я такого не слышал и не видел.

Насколько классная у вас подготовка? Ведь, чтобы воевать в 3-й штурмовой бригаде, наверное, нужно долго готовиться. Сколько длится подготовка?

Сразу людей на ноль не отправляют. Они сначала проходят БЗВП (базовую военную подготовку – 24 Канал). Затем они еще учатся в подразделении, в которое они попали. У артиллеристов свои задачи. У нас, штурмовиков – свои.

Мы учим правильно стрелять, правильно штурмовать и делать всякие мелкие приколы. Это уже внутри взвода.

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Об отдыхе на фронте

За время всей службы ты брал отпуск? Чем занимался во время него?

Когда было восстановление, отпуск был. Чем занимался? Дома сидел, играл в компьютер и больше ничего. То есть отдых и все.

Все-таки нужно восстанавливать силы?

Можно и на ППД (пункт постоянной дислокации – 24 Канал) восстановить силы. Каждый восстанавливает, как он желает. Кто-то играет в игры, кто-то занимается спортом, кто-то ловит рыбу.

А если у кого-то есть психологические проблемы, то можно просто поговорить с собратом. Тебя поддержат, поймут, и все будет хорошо.

Чем бы ты хотел заниматься после победы?

Вернуться в сферу кулинарии. Я учился на эту специальность и мне это нравится.

Хотел бы открыть собственное заведение?

Собственное заведение – это очень дорого. Я понимаю, как это и что надо сделать, но сначала просто труд. А дальше уже будет видно.

На каком языке общаются на войне

На каком языке общаешься в быту и на войне?

В быту, то есть если человек переходит на украинский, – да, можно с ним разговаривать на украинском.

На войне – это чисто русский язык. Он помогает выполнять боевую задачу.

Как это проявляется на практике?

Если у тебя есть вражеская позиция, то, возможно, как-то с ней можно коммуницировать и сделать так, чтобы они не поняли, кто к тебе шел. Потому что когда они (россияне – 24 Канал) слышат украинский язык, то понятно, что это враг. А когда слышат русский, думают, что это "свои".

Есть гражданские, которые говорят, что не могут перейти на украинский, потому что у них что-то с челюстью. Некоторые военные говорят, что не переходят, потому что в будущем будут общаться на том языке, на котором хотят. Нужно ли в гражданской жизни переходить на украинский? На каком языке ты хотел бы воспитывать своих детей?

Смотрите, если воспитывать на языке, то чисто украинском. Потому что этот ребенок будет в Украине, он должен знать свой язык.

Я учился в украинской школе. Русский знал, потому что во дворе разговаривали на русском. Все. Это самое большое.

Если человек говорит, что он будет общаться на русском в быту, потому что военные выполняют какие-то задачи, то что тебе дает этот русский язык? То есть я не говорю, что с этого момента все должны перейти на украинский язык.

Есть некоторые люди, которые учились в российских школах еще, например, до независимости. Это люди возраста. Они, например, не могут говорить на украинском языке. Это есть и такое.

Но какой смысл его использовать, если, например, ты не можешь его использовать на боевых задачах. Я знаю, где я могу его использовать. Это язык врага, который очень помогает.

Есть люди, которые умышленно не хотят переходить, потому что говорят, что "мы же свободная страна, независимая, демократическая, поэтому – на каком хочу, таком и буду общаться". Для тебя это ок или нет?

Мне все равно. Пусть говорят на тех языках, какими хотят. Хоть на молдавском, хоть на румынском. Это их права, у нас демократическое государство, у нас нет запрета на язык, или там вот на все 100%.

А как ты относишься к тем, кто слушает русские песни и продолжает это делать?

Я даже не могу ничего об этом сказать. Я не знаю, что сказать.

До 2022 года люди смотрели, например, те же самые российские новости, хотя они были запрещены, некоторые каналы были прикрыты, слушали российские песни. А до 2014 года вообще смотрели и российские каналы, слушали музыку и так далее. Потому что у нас не было аналога.

Чем украинские песни хуже российских? Не знаю, мне кажется, что они наоборот лучше.

Здесь такой момент, что когда ты слушаешь российскую музыку, ты спонсируешь другое государство и потом те ракеты летят на тебя. Или для тебя ок, чтобы люди слушали русский?

Ну, если я услышу, что включили "Шамана", то можно "получить в грызло", так сказать.

Нужно ли мобилизовывать женщин

По твоему мнению, нужно ли уже мобилизовывать женщин? Нужно ли сделать обязательную службу?

Не могу на это дать ответ. Не знаю. Действительно не знаю. Я же не рекрутинговый центр. Я не знаю, что хочет от этого страна.

Ну если бы это сделали для всех – да, это было бы очень неплохо. Однако сейчас надо спросить у них, хотят ли они этого.

То есть ты считаешь, что все-таки должно быть добровольно это еще?

Это должно быть добровольно, да.

Совет мужчинам, которые не хотят воевать

Что бы ты сказал мужчинам, которые не хотят воевать? Есть ли у тебя, возможно, такие знакомые?

Все будет хорошо, главное не есть желтый снег. Все. Тебя научат, тебе все расскажут, главное слушай. Если ты будешь слушать, если ты будешь поглощать информацию, то все у тебя будет хорошо. Учись, тренируйся.

Как тогда относишься к мужчинам, которые сидят дома, боятся выйти на улицу, потому что там ТЦК?

ТЦК придет домой, ничего страшного.

Переговоры – это не победа

Что для тебя будет победой?

Завершение этой войны, возвращение "Азова" домой, который сейчас находится в плену, и восстановление территорий. Однако очень, очень трудно это дается.

Как ты думаешь, пора ли нам идти на переговоры?

Нет. Я не считаю, что переговоры – это победа.

Есть ли у тебя мечта?

Семья, дети, дом – все.