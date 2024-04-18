Мобилизация транспорта: у кого, при каких условиях и какое именно авто могут изъять на нужды ВСУ

Недавно Владимир Зеленский подписал новый законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц со следующего дня после опубликования. В законе говорится и об изъятии автомобилей на нужды ВСУ.

Что надо знать о мобилизации транспортных средств, у кого именно и при каких условиях могут изъять авто, передает 24 Канал.

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Мобилизация транспорта

Заметим, что мобилизация транспортных средств была предусмотрена и раньше. В частности, в действующем законодательстве закреплено, что предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, ВСУ, другим военным формированиям, Оперативно-спасательной службе гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, что планируют привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливаются в соответствии с Мобилизационным планом местными государственными администрациями по представлению ТЦК и СП.

Изъять транспортное средство могут ТЦК, СБУ и ГУР на основании решений местных государственных администраций.

У кого, при каких условиях и какое именно авто могут изъять

Изымать автомобиль на нужды ВСУ могут у тех украинцев, которые имеют более, чем одно транспортное средство. перед этим должны провести оценку рыночной стоимости. Забирать то авто, которое больше подходит для оборонных нужд.

Как рассказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в новом законе конкретизировали, что транспорт не будут изымать, если он "является единственным источником обеспечения существования человека".

Если есть более чем одно транспортное средство, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для ВСУ,

– подчеркнул Вениславский.

Речь идет о грузовых автомобилях, подходящих для перевозки боеприпасов, личного состава, а также о спецтехнике, которая может работать в условиях бездорожья.

Поэтому я думаю, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах, которые мы уточнили,

– отмечал нардеп.

Также объяснил, как должен работать алгоритм перед изъятием авто. В частности, Силы обороны формируют перечень того, какие именно транспортные средства нужны. После в конкретных административно-территориальных единицах в областях будут формироваться мобилизационные заказы.

"Но это не означает, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет", – сказал депутат.

ТЦК будут получать данные от органов, ведущих учет транспортных средств. В частности, МВД, Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Что будет с авто после изъятия