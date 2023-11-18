Будут искать уклоняющихся: в одной из областей Украины усилят мобилизацию

В Украине проходят мероприятия военного положения и общей мобилизации военнообязанного населения от 18 до 60 лет. В конце концов, в одной из областей нашего государства решили усилить мобилизационные мероприятия.

Речь идет о Херсонской области. В частности, там планируют искать военнообязанных украинцев, которые скрываются или уклоняются от службы в рядах Вооруженных Сил.

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Херсонская область усиливает мобилизацию

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о нескольких важных решениях, принятых на крайнем заседании Совета обороны Херсонской области. Одно из них будет касаться мобилизации населения и поиска уклоняющихся.

Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга,

– подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы Херсонской области, на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку.

Также он сказал, что отныне в Херсон не смогут попасть военные, не выполняющие боевые задания на территории общины.

"Исключения – защитники и защитницы, проживающие в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение", – отметил Прокудин.

В заключение он сказал, что на Совете обороны решили запретить публикацию фото и видео, по которым можно точно определить место российского "прилета" по Херсонской области.

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